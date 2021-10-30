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Желающие вакцинироваться взяли медиков в заложники: детали скандала в Ивано-Франковске

30 октября 2021, 11:24
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У врачей и участников инцидента разные версии произошедшего.

В конфликт пришлось вмешаться полиции / galka.if.ua

В Ивано-Франковске в центре вакцинации желающие привиться взяли в заложники медработников. Люди не отпускали бригаду медиков домой.

"Сегодня в ТРК "Панорама PLAZA" создалась крайне неприятная и просто опасная ситуация по поводу прививок вакцинами от коронавирусной инфекции нашими работниками всех желающих. Несмотря на то, что Центр вакцинации работает до 20:00 согласно графику, желающие вакцинироваться заблокировали медиков с угрозами не выпустить, пока не вакцинируют всех до последнего посетителя", - сообщили в Facebook-сообществе "Заклад медичний".

Конфликт удалось только благодаря вмешательству работников Национальной полиции.

Закончилась не смена, а вакцина

Очевидцы рассказали другую версию произошедшего. В комментарии местному изданию "Галка" люди рассказали, что их не предупредили заранее о том, что вакцина заканчивается.

Читайте такжеТолпятся без масок: возле пункта вакцинации в Киеве внезапно возникла огромная очередь"Я пришла в 16:00 – отпросилась с работы. Никто нам заранее не сказал, что каких-то вакцин не хватает. А потом, когда собралось более 100 человек – осталось 32 дозы, потом 17, потом 12. Мы не обвиняем медиков – мы хотим, чтобы им обеспечили лучшие условия и что-то сделали с нами, потому что мы не вакцинированы и образовалась толпа", – поделилась местная жительница.

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Вакцинация в Украине

В Украине за минувшие сутки, 29 октября, прививки от коронавируса получили 317 209 человек. Это самый большой показатель с начала вакцинальной кампании в стране.

В частности, вчера первую дозу вакцины получили 232 698 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 84 511.

Автор: Сергей Кущ
viber
вакцинация коронавирус
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