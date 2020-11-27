Жесткий карантин и остановка транспорта: в Минздраве раскрыли подробности локдауна

Как будет работать транспорт во время локдауна / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, будут ли останавливать транспорт в случае введения жесткого карантина в Украине.

По его словам, общественный транспорт во время возможного локдауна в Украине останавливать не будут.

"Что касается конкретных ограничений и вопросов транспорта. Мы понимаем, что какой бы жесткий карантин не был, все равно остаются объекты критической инфраструктуры, где работают люди, которые должны добираться до работы. Это касается врачей, медицинских работников и других категорий граждан", - сказал Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

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При этом Степанов подчеркнул необходимость четкого соблюдения и выполнения существующих карантинных ограничений.

"Например, возьмем карантин выходного дня. Представим, что его все без исключения соблюдают, все закрыто в полном объеме. Даже при работе общественного транспорта людям некуда ехать. Это только продуктовый магазин или аптека, которая очень часто находится возле дома. И просто в транспорте не будет даже теоретически какого-то скопления людей. Если мы говорим, что люди перемещаются в транспорте в небольшом количестве, например в маршрутке, то риск инфицирования, если они придерживаются всех правил, находятся в маске, очень-очень низкий", - пояснил министр.

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