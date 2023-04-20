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Жил в юрте, но пытался унизить Обаму: ВСУ ликвидировали самоуверенного земляка Шойгу

Анна Ярославская
20 апреля 2023, 12:39 обновлено 20 апреля, 12:43
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Оккупант Белек Биче-оол проехал 5 тыс. км от родного села, чтобы найти свою смерть.
Оккупант Белек Биче-оол
Оккупант Белек Биче-оол "демилитаризован" в Украине / Фото: t.me/OSINTGeorgia

Защитники Украины ликвидировали земляка министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу. 27-летний оккупант из Тувы по имени Белек Биче-оол был наемником ЧВК "Вагнер" и нашел свою смерть в Донецкой области. О "демилитаризации" очередного российского захватчика сообщил в Telegram сооснователь международного волонтерского сообщества InformNapalm Иракли Комахидзе.

"Племянник Шойгу имел не одну мирную профессию - был трактористом-машинистом, сварщиком 6-го разряда, кузнецом, комбайнером, фермером, но предпочел следовать по стопам дядьки-оленевода", - пишет Комахидзе.

На родине оккупанта хвастаются, что Белек Биче-оол "освобождал" Бахмут и Соледар.

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По снимкам из соцсетей оккупанта известно, что тот жил с семьей в юрте.

Оккупант жил в юрте
Оккупант жил в юрте / t.me/OSINTGeorgia

Вместе с тем он насмехался над 44-м американским лидером Бараком Обамой. В 2015-м житель Тувы поделился в сети фото собачьей будки, разукрашенной в цвета флага США и с фамилией политика.

Будка с надписью
Будка с надписью "Обама" / Фото t.me/OSINTGeorgia

Как сообщал Главред, защитники Украины ликвидировали под Бахмутом российского оккупанта, наемника ЧВК Вагнера Олега Чеченова.

31-летний гражданин РФ приехал из-под Рязани, чтобы умереть. Оккупанта похоронили 12 апреля в поселке Павловка. До того, как отправиться на войну против Украины, захватчик очень любил фотографироваться, в частности делать полуобнаженные селфи.

Напомним, экс-осуждённые из РФ Азамат Улдаров и Алексей Савичев, которых завербовали в ЧВК Вагнер, рассказали, что главарь бандформирования Евгений Пригожин лично давал приказы о массовых убийствах мирных жителей, включая детей, женщин и стариков, во время захвата территорий на востоке Украины.

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