'Жили хорошо, а сейчас пришли русские и воруют': в Мелитополе вражеский пропагандист сел в лужу

Причем, судя по всему, пропагандист оказался настолько глуп, что, кажется, реально был шокирован такой ситуацией.

В Мелитополе вражеский пропагандист сел в лужу / Facebook и скриншот из видео

Российский пропагандист сел в лужу, когда пытался снять ура-патриотический ролик во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область). Потому как местный житель, у которого он брал видеокомментарий, раскритиковал "власть" оккупантов.

"Хотел взять интервью у местного жителя – мужчина в возрасте выгуливал собачку. На камеру он говорить отказался и когда я его спросил, как живется сейчас и как жилось раньше, он сказал: раньше жили хорошо, а сейчас плохо. Пришли, говорит, русские, и все воруют", – жаловался пропагандист.

Причем пропагандист оказался настолько глуп, что, кажется, реально был шокирован такой ситуацией. И искренне удивился, что кто-то из мелитопольцев настолько недоволен оккупантами и не стесняется об этом рассказать на камеру.

Наступление ВСУ на Мелитополь

Главнокомандующий армией Украины Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что для выхода на админграницы с Крымом ВСУ нужно преодолеть расстояние в 84 километров до Мелитополя. По его словам, этого будет достаточно, чтобы получить полный огневой контроль над сухопутным коридором в Крым и ведения огня по Перекопскому перешейку дальнобойной артиллерией.

В Forbes писали, что войска Украины могут перейти в следующее наступление уже в Запорожской области. Атака может быть неминуемой, несмотря на зиму. Потенциальная цель операции – освобождение большей части оккупированного юга и оттеснение российских захватчиков к узкому участку суши, который соединяет материк с захваченным Крымом.

В New York Times отметили, что Мелитополь – "ворота в Крым". По мнению журналистов, в случае освобождения городе Украине удастся установить контроль над ключевым транспортным узлом и вернуть себе не только Запорожскую область, но и левобережье Херсонщины. Войска РФ, таким образом, можно отбросить обратно в Крым.

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