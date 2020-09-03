Жители Торецка сидят без света - выяснилась причина

В Торецке люди остались без света / УНИАН

В Донецкой области город Торецк остался без света из-за аварии. Также электричество отсутствует на насосной станции 3 подъема канала КП Компания Вода Донбасса и на Авдеевском коксохимическом заводе.

Об этом в четверг, 3 сентября, сообщили на сайте Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Отмечается, что остановилось электроснабжение из-за взрыва трансформатора напряжения на подстанции НЭК Укрэнерго Центральная-330 кВ. При этом в ОГА подчеркнули, что взрыв трансформатора не связан с боевыми действиями.

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Там заверили, что насосная станция 3 подъема канала Северский Донец - Донбасс будет частично запитана ​​от подстанции 35 кВ 3 Подъем. Авдеевский коксохимзавод будет запитан по резервной линии. Населению Торецка электроснабжение планируется восстановить после завершения аварийно-восстановительных работ на подстанции НЭК Укрэнерго Центральная-330 кВ.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии. Позже документ подписал Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поделился, что закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций ‒ на 7,5%. Глава Кабмина добавил, что на практике государство и все украинцы будут ежегодно экономить почти 7 млрд гривен.