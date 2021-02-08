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"Животные не должны страдать": в Сети разругали супермаркет, который заманивал клиентов львенком

8 февраля 2021, 16:28
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Ради привлечения лишнего внимания, супермаркет и контактный зоопарк приманивали клиентом возможностью фото с Симбой - детенышем льва.

В Сети разругали супермаркет, который заманивал клиентов львенком

В одном из супермаркетов харьковской сети Рост администрация решила развлекать клиентов с помощью животных из контактного зоопарка. Как сообщили подписчики сообщества UA Animals в социальной сети Facebook, по супермаркету водили на цепи львенка (и отдельно обезьяну) и предлагали сфотографироваться.

"Очередное дно пробито. Считаем, что это садизм и ужасная безвкусица. Готовим от общественной организации заявление в полицию и экологическую инспекцию", ‒ сообщили авторы поста.

"Что этим контактный зоопарк хотел показать людям? Смотрите какие у нас замученные животные? Хотели сделать рекламу, только чему? Этого не должно быть. Животные не должны страдать и своими мучениями приносить деньги двуногим иждивенцам. Власти города должны решить вопрос о закрытии подобных зоопарков", ‒ гневно прокомментировала пользовательница Надежда Давиденко.

"Те, кто радуются таким "развлечениям", наверное, с таким же восторгом наблюдали бы за сжиганием "ведьм" на площади или еще каким-нибудь средневековым мероприятием", ‒ написала Екатерина Табак.

"Идиоты, какой, на фиг, Симба [кличка львенка в честь персонажа мультфильма Король Лев ‒ Главред]? Живые животные ‒ это не герои из мультика. Как можно так примитивно мыслить?", ‒ заявила Алена Черняхова.

"Супермаркеты уже не знают чем привлечь в магазин покупателей. Позор Вам. Ни в одной стране такого нет", ‒ написала Ольга Ковязина.

"Организаторам не удивляюсь. Когда речь заходит о бабле, на большее фантазии не хватает. Но, посторонние люди, которые готовы радоваться и фоткаться, они уже явно меня удивляют", ‒ подытожил Юрий Мартынюк.

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Напомним, ранее сообщалось:

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