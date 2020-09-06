Журналист назвал три причины победы протестующих в Беларуси

Сотрудник СМИ полагает, что важным критерием является мирный характер протеста.
Известный беларуский журналист Франтишек Вячорка озвучил три причины, которые являются свидетельством того, что в Беларуси демонстранты одержат победу над режимом Александра Лукашенко.
Три причины журналист Радио Свобода написал на своей странице в Facebook:
1. Протест креативный. Люди используют технологии и используют искусство. Каждый протест похож на фестиваль. Это интересно и весело. На видео можно увидеть импровизированную передачу о Лукашенко.
2. Женщины возглавляют протест. Женщины на передовой. Женщины защищают мужчин. Женщины не боятся полиции и ведут себя непредсказуемо, что смущает офицеров. А еще Светлана Тихановская - лидер протеста.
3. Протест мирный. Если мирно, власть глупо выглядит с бронетехникой, водометами и вооруженными ребятами. Мирный характер протеста дает моральное преимущество протестующим и ограничивает власть, поскольку им нужно как-то оправдывать применение насилия.
Протесты в Беларуси:
Напомним, страны Балтии первыми ввели санкции против режима Лукашенко. В санкционный список, ограничения которого предусматривают запрет въезда на территории Литвы, Латвии и Эстонии, попали 30 белорусских государственных деятеля, включая Александра Лукашенко и его сына Виктора Лукашенко.
Кроме того, в Литве анонсировали расширение национального санкционного списка по режиму Лукашенко, в который входят уже 118 политиков и чиновников.
По сведениям зарубежных СМИ, в Евросоюзе уже готовы ввести санкции против 17 белорусских чиновников. Примечательно, политика Александра Лукашенко в них нет.