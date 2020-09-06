Журналист назвал три причины победы протестующих в Беларуси

Известный беларуский журналист Франтишек Вячорка озвучил три причины, которые являются свидетельством того, что в Беларуси демонстранты одержат победу над режимом Александра Лукашенко.

Три причины журналист Радио Свобода написал на своей странице в Facebook:

1. Протест креативный. Люди используют технологии и используют искусство. Каждый протест похож на фестиваль. Это интересно и весело. На видео можно увидеть импровизированную передачу о Лукашенко.

2. Женщины возглавляют протест. Женщины на передовой. Женщины защищают мужчин. Женщины не боятся полиции и ведут себя непредсказуемо, что смущает офицеров. А еще Светлана Тихановская - лидер протеста.

3. Протест мирный. Если мирно, власть глупо выглядит с бронетехникой, водометами и вооруженными ребятами. Мирный характер протеста дает моральное преимущество протестующим и ограничивает власть, поскольку им нужно как-то оправдывать применение насилия.

Протесты в Беларуси: