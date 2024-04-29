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ВСУ неожиданно применили против "Шахедов" тренировочный Як-52: все подробности

Яна Ставская
29 апреля 2024, 01:28
Вооруженные силы "творчески" подошли к решению проблемы с иранскими "Шахедами".
ВСУ неожиданно применили против 'Шахедов' тренировочный Як-52: все подробности
ВСУ придумали, как еще бороться с Шахедами / Коллаж Главреда. Фото: ВС Украины

Во время массированной атаки России на Украину 27 апреля украинские Воздушные силы применили против "Шахедов" в Одесской области спортивно-тренировочные Як-52. Как отмечает Defense Express, эти самолеты не оборудованы вооружением и даже прицелом, поэтому неизвестно, какой тип оружия использовали ВСУ.

К слову, на этих самолетах до сих пор тренируются Воздушные силы Румынии.

Аналитики обращают внимание, что Украина рассматривала как средство для борьбы с дронами самолеты A-29 Super Tucano, однако запросы Киева были отклонены.

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Эксперты считают, что с таким же успехом ВСУ могли бы переоборудовать даже "кукурузники". Именно сельскохозяйственная модель Ан-2 могла бы стать "антидронным" средством, поскольку таких самолетов Украина имеет много.

Удары России по Украине - взрывы

В ночь на 28 апреля российские оккупанты атаковали Украину 4-мя ударными дронами типа "Шахед" и пятью дронами неустановленного типа с временно оккупированной части Херсонщины. Один из БпЛА неустановленного типа, вероятно разведывательных, удалось сбить силам ПВО.

Предыдущую массированную атаку на Украину враг совершил 27 апреля. Тогда крылатые, баллистические ракеты и ракеты типа "Кинжал" враг направил на объекты критической инфраструктуры в нескольких областях.

Как писал Главред, в четверг, 25 апреля, россияне ударили по объектам Укрзализныци в трех областях. В компании заявили об осуществлении Россией массированного удара. РФ атаковала железные дороги в Харьковской, Черкасской и Донецкой областях.

Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

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