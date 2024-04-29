ВСУ неожиданно применили против 'Шахедов' тренировочный Як-52: все подробности

Во время массированной атаки России на Украину 27 апреля украинские Воздушные силы применили против "Шахедов" в Одесской области спортивно-тренировочные Як-52. Как отмечает Defense Express, эти самолеты не оборудованы вооружением и даже прицелом, поэтому неизвестно, какой тип оружия использовали ВСУ.
К слову, на этих самолетах до сих пор тренируются Воздушные силы Румынии.
Аналитики обращают внимание, что Украина рассматривала как средство для борьбы с дронами самолеты A-29 Super Tucano, однако запросы Киева были отклонены.
Эксперты считают, что с таким же успехом ВСУ могли бы переоборудовать даже "кукурузники". Именно сельскохозяйственная модель Ан-2 могла бы стать "антидронным" средством, поскольку таких самолетов Украина имеет много.
Удары России по Украине - взрывы
В ночь на 28 апреля российские оккупанты атаковали Украину 4-мя ударными дронами типа "Шахед" и пятью дронами неустановленного типа с временно оккупированной части Херсонщины. Один из БпЛА неустановленного типа, вероятно разведывательных, удалось сбить силам ПВО.
Предыдущую массированную атаку на Украину враг совершил 27 апреля. Тогда крылатые, баллистические ракеты и ракеты типа "Кинжал" враг направил на объекты критической инфраструктуры в нескольких областях.
Как писал Главред, в четверг, 25 апреля, россияне ударили по объектам Укрзализныци в трех областях. В компании заявили об осуществлении Россией массированного удара. РФ атаковала железные дороги в Харьковской, Черкасской и Донецкой областях.
Что известно о Defense Express
Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.
Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.
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