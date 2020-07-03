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"Шавки, бл*": Аласания с матами набросился на журналистов

Журналисты потребовали уволить Зураба Аласанию с должности главы правления НОТУ.

3 июля 2020, 17:53
Зураб Аласания
Зураб Аласания / ZIK

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания оскорбил журналистов, которые хотели взять у него комментарий.

На опубликованном видео зафиксировано, как Аласания назвал журналистку телекомпании Эра-медиа "шавкой", а также добавил нецензурное выражение.

Как рассказали в телекомпании, журналисты попытались получить комментарий Аласании по результатам заседания Комитета по вопросам свободы слова.

Отметим, что после скандального инцидента журналисты потребовали уволить Аласанию. Соответствующее обращение направлено в адрес президента Украины Владимира Зеленского, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и Наблюдательного совета НОТУ.

Напомним, 31 января 2019 года Аласанию уволили с поста главы Общественного телевидения, контракт с председателем был разорван досрочно.

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Позднее Шевченковский районный суд Киева признал незаконным и отменил решение наблюдательного совета НОТУ о досрочном расторжении контракта с главой правления Аласанией.

Зураб Аласания НОТУ новости Украины оскорбления
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