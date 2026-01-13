Сбежавшую из РФ Долину силой лишат квартиры в Москве — детали

Путинистка Лариса Долина исчерпала терпение пострадавшей.

Лариса Долина - квартира в Москве / фото: instagram.com, Лариса Долина

Лариса Долина уехала из РФ

Что будет с ее квартирой

Российскую певицу Ларису Долину, которая прославилась благодаря своей афере с продажей квартиры в Москве, будут выселять из жилья силой. Как сообщают росСМИ, терпение пострадавшей от квартирной аферы Полины Лурье закончилось, и она написала заявление на принудительное выселение путинистки.

Ранее представитель Долиной отказался подписывать акт приема-передачи квартиры, поскольку сама певица вовремя уехала за границу. Несмотря на то что все сроки по выселению из московской жилплощади у Ларисы "сгорели", она решила не завершать переезд и неожиданно покинула РФ. Выяснилось, что артистка наслаждается теплом в ОАЭ, а проблемы пострадавшей от квартирной аферы ее не беспокоят.

Лариса Долина - афера с квартирой / фото: t.me/dolinaofficial

"Певица не смогла освободить квартиру в Хамовниках в срок, и процедуру перенесли на не раньше 20 января. Причина — Долина уехала в Абу-Даби вместе с дочкой и внучкой, в один из лучших отелей ОАЭ", - сообщают СМИ.

Тем временем терпение Полины Лурье лопнуло, и она решила перейти к действиям, а именно выселять путинистку силой. Покупательница квартиры обратилась к судебным приставам и рассчитывает, что они наконец освободят приобретенную жилплощадь. В то же время друзья Долиной смеются над ее усилиями.

Лариса Долина уехала из РФ / фото: t.me/dolinaofficial

"Лариса Александровна достаточно настрадалась из-за грязного пиара этих людей, она имеет право отдохнуть. Она же не просто так улетела из России, все было юридически согласовано, никаких проблем не должно было возникнуть, а в это время эти женщины бегают и клевещут на нее", — заявил приближенный к путинистке источник.

О персоне: Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

