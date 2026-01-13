Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Сбежавшую из РФ Долину силой лишат квартиры в Москве — детали

Кристина Трохимчук
13 января 2026, 05:55
97
Путинистка Лариса Долина исчерпала терпение пострадавшей.
Лариса Долина
Лариса Долина - квартира в Москве / фото: instagram.com, Лариса Долина

Вы узнаете:

  • Лариса Долина уехала из РФ
  • Что будет с ее квартирой

Российскую певицу Ларису Долину, которая прославилась благодаря своей афере с продажей квартиры в Москве, будут выселять из жилья силой. Как сообщают росСМИ, терпение пострадавшей от квартирной аферы Полины Лурье закончилось, и она написала заявление на принудительное выселение путинистки.

Ранее представитель Долиной отказался подписывать акт приема-передачи квартиры, поскольку сама певица вовремя уехала за границу. Несмотря на то что все сроки по выселению из московской жилплощади у Ларисы "сгорели", она решила не завершать переезд и неожиданно покинула РФ. Выяснилось, что артистка наслаждается теплом в ОАЭ, а проблемы пострадавшей от квартирной аферы ее не беспокоят.

видео дня
Лариса Долина
Лариса Долина - афера с квартирой / фото: t.me/dolinaofficial

"Певица не смогла освободить квартиру в Хамовниках в срок, и процедуру перенесли на не раньше 20 января. Причина — Долина уехала в Абу-Даби вместе с дочкой и внучкой, в один из лучших отелей ОАЭ", - сообщают СМИ.

Тем временем терпение Полины Лурье лопнуло, и она решила перейти к действиям, а именно выселять путинистку силой. Покупательница квартиры обратилась к судебным приставам и рассчитывает, что они наконец освободят приобретенную жилплощадь. В то же время друзья Долиной смеются над ее усилиями.

Лариса Долина уехала из РФ
Лариса Долина уехала из РФ / фото: t.me/dolinaofficial

"Лариса Александровна достаточно настрадалась из-за грязного пиара этих людей, она имеет право отдохнуть. Она же не просто так улетела из России, все было юридически согласовано, никаких проблем не должно было возникнуть, а в это время эти женщины бегают и клевещут на нее", — заявил приближенный к путинистке источник.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что ведущий Денис Жупник высказал мнение в интервью, что помолвка между Melovin и военным врачом Петром Злотей является пиаром, а у певца на самом деле есть другой возлюбленный. Помолвка может быть устроена для отвлечения внимания.

Также украинская певица Анастасия Приходько сделала очередное неоднозначное высказывание, восхитившись персонажами российских криминальных драм. Анастасия возмутилась тем, что среди украинских знаменитостей практически нет кумиров молодежи.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Лариса Долина

Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Лариса Долина новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Взрывы в Харькове: "Шахед" попал в детский санаторий, есть жертвы и раненые

Взрывы в Харькове: "Шахед" попал в детский санаторий, есть жертвы и раненые

06:52Украина
Перебои со светом и громкие взрывы: Украина под массовой атакой баллистики и дронов

Перебои со светом и громкие взрывы: Украина под массовой атакой баллистики и дронов

01:48Война
Скопление БПЛА и "скоростные цели": в Харькове была слышна серия взрывов, что известно

Скопление БПЛА и "скоростные цели": в Харькове была слышна серия взрывов, что известно

00:42Война
Реклама

Популярное

Ещё
В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

"У него другой любимый": Melovina заподозрили в романе за спиной жениха

"У него другой любимый": Melovina заподозрили в романе за спиной жениха

Гороскоп на сегодня 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

Гороскоп на сегодня 13 января: Девам - удар в спину, Водолеям - восторг

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах

Бывшая жена Комарова призналась, что с ней сейчас происходит

Бывшая жена Комарова призналась, что с ней сейчас происходит

Последние новости

06:52

Взрывы в Харькове: "Шахед" попал в детский санаторий, есть жертвы и раненые

06:23

Кого ждет финансовый поворот и судьбоносные встречи: гороскоп до конца зимы 2026Видео

06:10

Смерть Кадырова приведет к открытию окна возможностей для создания беспорядков в Чечне?мнение

05:55

Сбежавшую из РФ Долину силой лишат квартиры в Москве — детали

05:23

Гороскоп на завтра 14 января: Львам - волнение, Скорпионам - признание

Гороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делахГороскоп на 2026 год: когда закончится война в Украине, и чего ждать в любовных и денежных делах
04:41

Откуда произошло слово "Москва": историк дал неожиданный ответ

04:05

Десять секунд из глубин Вселенной: загадочный сигнал ошеломил учёных

03:30

Время для финансов и смелых решений: астролог раскрыл главные сюрпризы 2026 годаВидео

03:03

В Украине нашли гигантского человека-великана: его пещера имела скрытый секретВидео

Реклама
01:48

Перебои со светом и громкие взрывы: Украина под массовой атакой баллистики и дронов

01:30

Мерил Стрип и Мартин Шорт готовятся к свадьбе - СМИ

01:29

Рекорд больше не принадлежит Шевченко — кто обошел легенду украинского футбола

00:59

Беременная Бех-Романчук пожаловалась на свои "габариты": "Выглядит именно так"

00:42

Скопление БПЛА и "скоростные цели": в Харькове была слышна серия взрывов, что известно

12 января, понедельник
23:58

Евровидение-2026: стала известна дата выступления Украины

23:46

Распространенная ошибка садоводов: какое укрытие может уничтожить розы к веснеВидео

23:16

Елена Мозговая поделилась редким фото отца ее старшей дочери

23:13

Лишь единицы могут решить задачу: всего одна спичка делает уравнение правильным

22:55

Зеленский назначил новых руководителей для двух областей - что о них известно

22:27

В каких домах Киева отопления не будет до конца зимы: тревожный прогноз

Реклама
22:06

Мурат Налчаджиоглу принял решение насчет дочери от Ани Лорак

21:34

Графики становятся более строгими: как будут отключать свет в Днепре и области 13 январяФото

21:32

Лауреаты премии "Золотой глобус 2026": кто стал триумфатором

21:18

Свет будут отключать весь день: Черкасскую область накроют жесткие графики

20:59

"Есть информация от разведки": Зеленский предупредил о новом массовом ударе

20:51

Купянск зачищают от россиян, над горсоветом поднят флаг УкраиныВидео

20:33

Отключение света в Запорожской области 13 января - когда не будет электроэнергии

20:16

Мужчина забрал кошку с улицы и вскоре понял: сюрпризы только начинаются

19:43

Россия атаковала сразу два корабля в Черном море - что известно о последствиях ударов

19:37

В Польше готовят новые важные ограничения: кого из украинцев коснутся изменения

19:10

РФ будет преследовать мигрантов: что задумали в Кремлемнение

19:06

В квартирах "колотун", батареи лопаются: в Киеве сотни домов без отопленияФото

18:56

Трамп идет ва-банк: эксперт назвал месяц завершения активной фазы войны в Украине

18:43

В НАТО впервые отреагировали на удар "Орешником" по Львову - что сказали

18:20

Как будут отключать свет 13 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях

18:17

"Это выглядело унизительно": эксперт объяснил, как в Китае опозорили Путина

17:56

"Документ исторического уровня": Зеленский назвал новый шаг для окончания войны

17:46

Крепкая позиция Украины и перестановка конкурентов: кого видят победителем Евровидения-2026

17:42

Холоднее, чем на термометре: как изменится погода в Днепре 13–14 января

17:32

Гривня резко летит вниз, а доллар бьет рекорды: новый курс валют на 13 января

Реклама
17:30

Дом нагреется за считанные минуты: хитрый трюк с радиатором удивит результатомВидео

17:24

Известный астролог назвал дату окончания войны и убийства Путина - когда наступит мирВидео

17:07

"Вызывает отвращение": откровенная сцена в фильме с Цимбалюком возмутила сетьВидео

16:50

Китайский гороскоп на завтра 13 января: Драконам- стресс, Обезьянам - переживания

16:42

Начнется настоящая непогода: Тернопольскую область накроет густой туман и гололед

16:39

Древнее название с карты стерла Екатерина II - что это за город Украины

16:36

В Украине резко усилили мобилизацию - основные изменения и за что будут штрафовать

16:29

"Россияне будут кошмарить": появился прогноз сроков и целей новых ударов РФ

16:27

"Это его язык любви": зять Арнольда Шварценеггера раскрыл необычный подарок от него

15:25

Опасная тактика: Флеш рассказал, как россияне прячут мины с помощью погоды

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять