Игар Тышкевич. Что лишит РФ и Беларусь важнейших рычагов давления на КНР

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Думаю есть смысл поговорить о об одном из результатов саммита инициативы "Пояс и путь". Мероприятие прошло несколько недель назад. Да, я о саммите, на который демонстративно не пригласили Лукашенко и более-менее важных белорусских чиновников. О саммите, на который в РФ возлагали надежды и, который, несмотря на встречу Си и Путина, закончился для русских провалом. Речь не только об отсутствии поддержки московских инициатив. Речь об инициативе, которую официальный Пекин вынес в качестве приоритетов. Реализация которой лишает Российскую Федерацию, да и Республику Беларусь, одного из важнейших рычагов давления на КНР. Это Транскаспийский транспортный коридор.

Видеоблог Игара Тышкевича.

Кто такой Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блоггер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

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