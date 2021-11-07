Newsader. США легко видят все "самолеты-невидимки" РФ

Российские так называемые самолеты-невидимки Су-57, а тем более все остальные ее военные самолеты, которые невидимками не являются даже по документам, оказались беззащитными под оком особых спутников. Спутников, которые имеют радар и синтезированной апертурой.

Видеоблог Александра Кушнаря на канале Newsader.

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