Newsader. США легко видят все "самолеты-невидимки" РФ

Российские так называемые самолеты-невидимки Су-57, а тем более все остальные ее военные самолеты, которые невидимками не являются даже по документам, оказались беззащитными под оком особых спутников. Спутников, которые имеют радар и синтезированной апертурой.
Видеоблог Александра Кушнаря на канале Newsader.
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Автор: Олег Макаров