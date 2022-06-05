Сергей Стерненко. Матери оккупантов жалуются, что их сыновей нет

Матери российских военнослужащих, которые погибли или попали в плен, дали интервью, и что-то они не очень рады этой войне. Они, как и многие другие, пытаются найти своих детей и записывают видеообращение. Но такие на России далеко не все. Потому что кого-то устраивают деньги вместо их детей.
Видеоблог Сергея Стрененко.
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Автор: Олег Макаров