Сергей Стерненко. Матери оккупантов жалуются, что их сыновей нет

Матери российских военнослужащих, которые погибли или попали в плен, дали интервью, и что-то они не очень рады этой войне. Они, как и многие другие, пытаются найти своих детей и записывают видеообращение. Но такие на России далеко не все. Потому что кого-то устраивают деньги вместо их детей.

Видеоблог Сергея Стрененко.

Смотрите также: