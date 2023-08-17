Сергей Стерненко. У россиян паника из-за потери Урожайного

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Силы обороны Украины освободили населенный пункт Урожайное на юге Донецкой области. Появились новые детали атаки на Крымский мост, которая была месяц назад. И ожидая новых ракет для Украины и ударов по Крымскому мосту, Скабеева уже признает, что Крым - это не Россия. Россия ведет войну одна против - биороботов.

Видеоблог Сергея Стерненко.