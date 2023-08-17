Сергей Стерненко. У россиян паника из-за потери Урожайного

Силы обороны Украины освободили населенный пункт Урожайное на юге Донецкой области. Появились новые детали атаки на Крымский мост, которая была месяц назад. И ожидая новых ракет для Украины и ударов по Крымскому мосту, Скабеева уже признает, что Крым - это не Россия. Россия ведет войну одна против - биороботов.
Видеоблог Сергея Стерненко.
Кто такой Сергей Стерненко?
Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава Одесской областной ячейки "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.