Скабеева оказалась честнее Латыниной: решающий аргумент

Несколько слов о российских либералах и российских фашистах. Разницы между солдатами путина нет - независимо от их нахождения и цвета волос. Ведь интересный был эфир у Марка Фейгина - Портников пообщался с Латыниной. Последняя была представлена как хорошая русская, но на самом деле между Латыниной и условной Скабеевой особой разницы нет.
Видеоблог Романа Цимбалюка.
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