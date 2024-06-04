Скабеева оказалась честнее Латыниной: решающий аргумент

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Несколько слов о российских либералах и российских фашистах. Разницы между солдатами путина нет - независимо от их нахождения и цвета волос. Ведь интересный был эфир у Марка Фейгина - Портников пообщался с Латыниной. Последняя была представлена как хорошая русская, но на самом деле между Латыниной и условной Скабеевой особой разницы нет.

Видеоблог Романа Цимбалюка.

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