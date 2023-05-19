Валентин Гладких. Кто продает спецпропуски?

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Спецпропуски создали не для того, чтобы кто-то имел привилегированное состояние, чтобы где-то парковаться, проезжать или передвигаться в то время суток, когда другим запрещено в это время двигаться. Эти инструменты созданы для того, чтобы определенные, специально обученные и подготовленные люди более эффективно выполняли свои функции. Какие функции выполняет певец Павлик и его подружка?

Видеоблог Валентина Гладких.