Война в Украине и ее последствия для России: чат с журналистом Александром Сотником

Чат на Главреде

Журналист Александр Сотник / Фейсбук Александра Сотника

20 марта, в 16.00, на сайте Главред состоится чат с главным редактором независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, журналистом, писателем и публицистом Александром Сотником.

Когда и чем может закончиться война в Украине? Какие последствия она будет иметь для России и путинского режима? Может ли Путин решиться на применение ядерного оружия? Грозит ли России распад? Об этом и многом другом вы сможете узнать в ходе чата с Александром Сотником.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреда и задать ему все интересующие вас вопросы вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.

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