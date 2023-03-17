Война в Украине и ее последствия для России: чат с журналистом Александром Сотником

20 марта, в 16.00, на сайте Главред состоится чат с главным редактором независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, журналистом, писателем и публицистом Александром Сотником.
Когда и чем может закончиться война в Украине? Какие последствия она будет иметь для России и путинского режима? Может ли Путин решиться на применение ядерного оружия? Грозит ли России распад? Об этом и многом другом вы сможете узнать в ходе чата с Александром Сотником.
Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреда и задать ему все интересующие вас вопросы вы можете, перейдя по ссылке. Вопросы вы можете присылать заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.
Кто такой Александр Сотник
Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.