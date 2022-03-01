"Если есть риски терять людей — надо делать шаги назад": Зеленский о переговорах с РФ

К таким шагам можно прибегнуть ради сохранения жизней людей, говорит президент.
Президент Владимир Зеленский заявил о том, что для прекращения войны РФ против Украины готов сделать "шаги назад".
Как подчеркнул он в интервью CNN, к таким шагам можно прибегнуть ради сохранения жизней людей.
"Чтобы сделать шаг вперёд, нужно сделать шаг навстречу. А там, где есть большие проблемы и есть риски терять людей ежедневно — надо делать шаги назад", — рассказал Зеленский о переговорах с РФ.
Ранее Зеленский заявил о том, что если страны-участницы НАТО не готовы принимать Украину в оборонный альянс, то нужно выработать гарантии безопасности для Киева.
По его словам, Киев потребует юридических гарантий безопасности, если НАТО закроет дверь перед перспективами членства Украины.
Автор: Алексей Тесля