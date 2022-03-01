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"Если есть риски терять людей — надо делать шаги назад": Зеленский о переговорах с РФ

1 марта 2022, 21:29

К таким шагам можно прибегнуть ради сохранения жизней людей, говорит президент.

Зеленский
Владимир Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что для прекращения войны РФ против Украины готов сделать "шаги назад".

Как подчеркнул он в интервью CNN, к таким шагам можно прибегнуть ради сохранения жизней людей.

"Чтобы сделать шаг вперёд, нужно сделать шаг навстречу. А там, где есть большие проблемы и есть риски терять людей ежедневно — надо делать шаги назад", — рассказал Зеленский о переговорах с РФ.

Ранее Зеленский заявил о том, что если страны-участницы НАТО не готовы принимать Украину в оборонный альянс, то нужно выработать гарантии безопасности для Киева.

По его словам, Киев потребует юридических гарантий безопасности, если НАТО закроет дверь перед перспективами членства Украины.

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Владимир Зеленский война России и Украины
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