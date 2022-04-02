Груз 200 для Приморья: ВСУ уничтожили подполковника из элитной бригады ВДВ РФ

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Вооруженные силы Украины уничтожили еще одного российского офицера из состава оккупационных войск.

Украинские военные ликвидировали подполковника РФ Виталия Слабцова, сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Отмечается, что он являлся заместителем командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ.

"Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой", – комментирует Штефан.

Добавим, что российская 83-я одшбр базируется в Уссурийске Приморского края.

Напомним, ранее российские срочники, которые попали в плен в Украине, заявили, что военное начальство обманом бросило их в войну, а Россия совершила преступление по прихоти Владимира Путина.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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