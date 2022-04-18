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"Котел" и уничтожение ВСУ: инсайдер раскрыл планы Кремля в войне с Украиной

18 апреля 2022, 02:35

Для России переговоры о мире — это фактически обсуждение определенной капитуляции Украины.

война, российская техника
/ Фото Reuters

Для президента РФ Владимира Путина единственный возможный вариант завершения войны — это капитуляция Киева, заявил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

"Что касается жертв среди гражданских, уничтожения городов и других преступлений, то прямо заявляют — в этом всем виновата сама Украина, потому что вместо того, чтобы согласиться на капитуляцию, она не сдается, и это ее проблема. Все эти жертвы — это следствие сопротивления украинцев. Такая жесткая парадигма у них в умах. В кремле никто в открытую не выступает за мир, даже не надейтесь", - подчеркнул он в интервью Фактам.

Эксперт уверен в том, что для России переговоры о мире — это фактически обсуждение определенной капитуляции Украины.

"Для них возможен единственный результат — победа. Хотя, анализируя свой военный потенциал, они осознают, что Киев сейчас захватить не удастся, поэтому немного уменьшили аппетиты. Сейчас в Кремле хотят признание "ДНР" и "ЛНР" в пределах административных областей и российский контроль юга, хотя бы Херсон и блокировку портов. Конечно, есть желание захватить Одессу, но на нее пойти они смогут только после того, как, во-первых, захватят Мариуполь, во-вторых, Донецкую и Луганскую область. Где надеются, что смогут сделать котел для наших войск, а затем уничтожить. Следующей должна быть Одесса. В принципе, планы изменились лишь в контексте того, что Киев полностью выпал из желаемых целей. Аналогичная ситуация и по Харькову, хотя пока они не отвели оттуда войска", – добавил Несходовский.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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война России и Украины
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