"Кремль ненавидит Мариуполь": у Зеленского рассказали о помощи украинским защитникам

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Президент и руководство Вооруженных сил Украины делают все возможное (и невозможное), чтобы найти решение и помочь нашим воинам в Мариуполе.

Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Но мы не можем коммуницировать наши планы и действия публично, чтобы не информировать врага. Просим отнестись к этому с пониманием", - написал он.

"Если Кремль и ненавидит сейчас что-то больше, чем Украину, то это слово "Мариуполь". 1,5 мес. наши защитники защищают город от орды, численность которой больше в 10+ раз. Они держатся под бомбежками и вгрызаются в каждый метр города. Они заставляют платить сверхвысокую цену", - пояснил он.

Подоляк добавил, что "наши воины остаются заблокированными в городе и имеют проблемы с запасами. Военно-политическое руководство страны в курсе проблемы, отслеживает ситуацию в режиме реального времени и имеет больше информации, чем известно в социальных сетях".

Осада Мариуполя

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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