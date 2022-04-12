УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

"Кремль ненавидит Мариуполь": у Зеленского рассказали о помощи украинским защитникам

12 апреля 2022, 19:24

Руководство страны в курсе проблемы в Мариуполе, говорит Михаил Подоляк.

Мариуполь, война
/ Фото Reuters

Президент и руководство Вооруженных сил Украины делают все возможное (и невозможное), чтобы найти решение и помочь нашим воинам в Мариуполе.

Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Но мы не можем коммуницировать наши планы и действия публично, чтобы не информировать врага. Просим отнестись к этому с пониманием", - написал он.

"Если Кремль и ненавидит сейчас что-то больше, чем Украину, то это слово "Мариуполь". 1,5 мес. наши защитники защищают город от орды, численность которой больше в 10+ раз. Они держатся под бомбежками и вгрызаются в каждый метр города. Они заставляют платить сверхвысокую цену", - пояснил он.

Подоляк добавил, что "наши воины остаются заблокированными в городе и имеют проблемы с запасами. Военно-политическое руководство страны в курсе проблемы, отслеживает ситуацию в режиме реального времени и имеет больше информации, чем известно в социальных сетях".

Осада Мариуполя

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

Читайте такжеТела погибших в Мариуполе оккупанты сжигают в мобильных крематориях - Кириленко

Читайте еще:

viber
новости Мариуполя Михаил Подоляк война России и Украины
Реклама
Популярное
В Украину идет настоящая весна: когда разогреет до +23В Украину идет настоящая весна: когда разогреет до +23 Еврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традицииЕврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традиции 3 привлекательные женские стрижки на короткие волосы, которые покорят вас своей практичностью3 привлекательные женские стрижки на короткие волосы, которые покорят вас своей практичностью Невероятная удача и магнит денег: 5 знакам зодиака превосходно повезет в полнолуние 16 апреляНевероятная удача и магнит денег: 5 знакам зодиака превосходно повезет в полнолуние 16 апреля 9 изнасилованных оккупантами украинок забеременели: стало известно о новых зверствах россиян9 изнасилованных оккупантами украинок забеременели: стало известно о новых зверствах россиян
Поддержите Главред

Последние новости

19:37

Полнолуние 16 апреля круто повлияет на ход войны: астролог рассказала о судьбе Украины

19:26

Штраф и 15 суток: женщинам Туркменистана запретили популярные косметические процедуры

19:25

В Пентагоне назвали лучший сценарий завершения войны в УкраинеВидео

19:24

"Кремль ненавидит Мариуполь": у Зеленского рассказали о помощи украинским защитникамВидео

18:57

Написала данные на спине 3-летней дочери: украинка рассказала, как спасалась от войныВидео

Реклама
18:54

У Зеленского ответили на слова Путина о "тупике" в переговорахВидео

18:46

"Будет концерты давать в бункере для Путина": Лолита разозлила Сеть новым постом

18:37

Россия боится, что Украина достанет ее на своей же территориимнение

18:31

От ворот поворот: Зеленский отказался принимать в Киеве пророссийского президента ФРГВидео

18:28

"Голодранцы вынесли даже трусы": Нина Матвиенко рассказала, как оккупанты обчистили квартиру в БучеВидео

18:12

"Если Путин сдохнет – у России будут хорошие перспективы": Касьянов спрогнозировал будущее РФВидео

17:59

Рашисты попали в ловушку: ВСУ сожгли колонну Кантемировской дивизии и захватили парадный танкВидео

17:51

Почему Путин умный, но тупоймнение

17:41

Были более лояльны, чем русские: в Ворзеле воевала белорусская армия - жена Поклада

17:34

Свежие могилы прямо посреди села: на Киевщине рассказали о зверствах рашистовВидео

17:32

Путин шокировал циничным заявлением о зверствах и резне оккупантов в БучеВидео

17:26

У Зеленского жестко ответили Путину, цинично оправдавшему войну в УкраинеВидео

17:18

Переговоры с Украиной в тупике, а резня в Буче - провокация: Путин выдал новую порцию пропаганды

17:04

"Насилуй и мне не говори": жена российского оккупанта призвала мужа издеваться над украинками

16:59

Путин оправдал войну в Украине и назвал сроки "спецоперации"Видео

Реклама
16:57

"Раздевайся или тебя застрелю": украинка рассказала, как оккупанты ее зверски изнасиловалиВидео

16:51

Как получить глубокий сон в суровых условиях: лайфхаки от человека, который научил спать РоналдуВидео

16:50

Укравтодор уже очистил 200 км дорог в Киевской, Черниговской и Сумской областях

16:43

Надя Дорофеева рассказала, о чем мечтает во время войныВидео

16:39

"Британская спецоперация": Лукашенко цинично высказался о массовых убийствах в БучеВидео

16:28

На смену дождям и ветру придет потепление, но ненадолго - прогноз погоды в Украине до конца недели

16:26

Тела погибших в Мариуполе оккупанты сжигают в мобильных крематориях - КириленкоВидео

16:02

Россия отрепетировала химическую атаку, а теперь может ударить по Украинемнение

15:54

"Что ж ты, фраер, сдал назад": Потап прокомментировал интервью Путина на космодроме

15:44

Насильно вывезенных украинцев оккупанты переселяют в Сибирь и за Полярный круг — The IndependentВидео

15:37

"Бери все, что будет там": мужчина из РФ подговаривал сына оккупанта воровать снасти для рыбалкиВидео

15:23

Денис Казанский. Русские признались, зачем сровняли Мариуполь с землейВидеоблоги

15:22

В НАТО раскрыли "кровавый" сценарий нового удара РФ и назвали направленияВидео

15:19

Идеальная глазурь для кулича на Пасху 2022: два супер простых рецепта за 5 минутВидео

15:12

"Молодцы, так держать!": Зеленский показал свою команду для борьбы с российским нашествием

14:53

Большая колонна российской военной техники движется в сторону Донбасса - CNNВидео

14:50

Бекхэм и его невеста отказались от свадебных подарков, чтобы оказать помощь Украине

14:43

Бедняков сделал российским нищим-"освободителям" и их женам выгодное предложение

14:40

Тука рассказал, можно ли достучаться до одурманенных пропагандой россиян

14:33

Путин может ликвидировать Лукашенко - военный экспертВидео

Реклама
14:30

Приметы на 13 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

13:52

Является ли арест Суркова признаком скорого "дворцового переворота" в Россиимнение

13:46

Расстреляли авто и переехали танком: в Буче оккупанты жестоко убили украинца, перевозившего раненыхВидео

13:44

Украина вычислила, какой русский окккупант изнасиловал младенца - Зеленский

13:33

"Война – благородна и неизбежна": диктатор РФ Путин разразился новым заявлением в сторону УкраиныВидео

13:05

В Минобороны прокомментировали использование оккупантами химического оружия в МариуполеВидео

13:04

"Мир не осознает, что идет война": Зеленский раскритиковал ЕС за отсутствия нефтяного эмбаргоВидео

12:46

Спецслужбы РФ планируют подрывы домов, больниц, школ в России, чтобы обвинить Украину - разведка

12:42

Украинцы в массовом порядке продают доллары: в Нацбанке прокомментировали ситуацию

12:39

Сестра Королевой записала колыбельную на украинском языке и показала кадры нападения РФ на УкраинуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять