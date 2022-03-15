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Кульминация наступит через 2 недели: сила сопротивления ВСУ станет больше ударной волны РФ – СМИ

15 марта 2022, 18:50

Продвижение армии России в Украине уже остановилось - Москве не хватает человеческих ресурсов, считают журналисты.

войска РФ, российская армия
Войска РФ утратят боеспособность через 10-14 дней - источники / Reuters

Российским войскам удастся поддерживать способность к ведению боя в Украине еще 10-14 дней. После этого они попытаются удержать ранее захваченные территории. Спустя две недели ситуация может дойти до точки кульминации, когда сила обороны ВСУ превысит ударную волну армии РФ.

Как сообщает британское издание The Daily Mail со ссылкой на источники в Министерстве обороны Великобритании, армия РФ будет боеспособное в ходе боев в Украине еще только 10-14 дней. После этого вражеские войска попытаются удержать уже захваченную территорию.

Источники указывают на то, что из-за давления ВСУ на ВС РФ, российская армия через 2 недели может дойти до "точки кульминации". В таком случае" сила сопротивления Украины должна стать больше, чем сила атаки России".

Также британские журналисты отмечают, что продвижение российских военных подразделений в Украине уже остановилось. Причиной тому является нехватка у россиян человеческих ресурсов.

Британцы добавили, что такой тезис озвучил и президент Зеленский в своем утреннем обращении к украинцам 15 марта. Президент напомнил, что ВСУ продолжают наносить сокрушительные потери вражеским войскам.

"Скоро счет сбитых вертолетов России пойдет на сотни. Они уже потеряли 80 боевых самолетов, сотни танков и тысячи единиц другой техники. За 19 дней российская армия потеряла в Украине больше, чем в двух кровопролитных и многолетних войнах в Чечне", - сказал гарант.

Однако в условиях торможения наступления России методы Москвы становятся все более жестокими. Украинские города все чаще попадают под обстрел ракетами.

Журналисты подчеркнули, что приостановка наступления России на Украину заставляет союзников Путина признать, что боевые действия идут не так, как планировали россияне. Это признал глава Нагцвардии Виктор Золотов. Впрочем, он утверждает, что Россия, дескать, добьется победы "шаг за шагом".

Напомним, ранее источники журналистов в разведке Украины сообщили, что прогресса в переговорах Киева и Москвы пока нет. Украинская сторона не сдает своих позиций, а Москва упрямо не признает своего поражения. Россияне будут пытаться захватить Мариуполь и большую часть Донбасса. Украина настаивает на выводе войск РФ со всех своих территорий, включая Крым и ОРДЛО. Путин выступает против.

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ВСУ российские войска новости Украины война России и Украины
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