Линия боестолкновений находится в 50 км от Кривого Рога - ОВА

Линия боестолкновений в 50 километрах от Кривого Рога / facebook.com/OleksandrVilkul

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отчитался об очередной неделе противостояния российской агрессии по отношению к Украине.

В Telegram-канале Вилкул отметил контролируемость ситуации в городе. Военная администрация и Вооруженные силы не подпустили врага к Кривому Рогу.

"Кривой Рог вместе со всей страной борется и работает на победу. Ситуация в Кривом Роге и Криворожском регионе полностью контролируется ВСУ и Военной администрацией. Линия боестолкновений находится в Херсонской области – это 50 км от города. Протяженность линии фронта составляет более 100 километров", – объяснил глава.

Он также подчеркнул, что работа по укреплению редутов Кривого Рога и региона ведется постоянно. В частности, строятся и усовершенствуются ранее построенные бастионы.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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