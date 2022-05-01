Орки пошли на штурм на четырех направлениях: получили по зубам и отползли с потерями

ВСУ отразили атаки оккупантов РФ / Фото Reuters

Российские захватчики за текущие сутки понесли потери на Слобожанском, Изюмском, Донецком и Таврическом направлениях.

"На Слобожанском направлении враг обстреливал позиции Сил обороны из минометов в районах населенных пунктов Уды и Прудянка. Также российские оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Старый Салтов", - говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"На Изюмском направлении противник пытался вести наступательные действия, успеха не имел, понес потери в живой силе и технике", - отмечается в сообщении.

"На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная, успеха не имел, также понес потери", - заявили в Генштабе.

Кроме того, российские оккупанты безуспешно осуществляли штурмовые действия в районе населенных пунктов Озерное и Марьинка. "Также враг понес потери в районе населенных пунктов Времевка и Зеленое Поле", - говорится в сообщении.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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