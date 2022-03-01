МО о зверствах рашистов: Харьков обстрелян 16 ракетами стратегического бомбардировщика

Харьковская ОГА после попадания ракеты / ГСЧС Украины

Обстрел Харькова 16 высокоточными ракетами был осуществлен со стратегического бомбардировщика, который даже не пересекал украинско-российскую границу находясь над Белгородской областью РФ.

"Вчера, 28 февраля, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-22м3, словно на учениях, не пересекая линию государственной границы, нанес удары по мирным жилым кварталам Харькова высокоточным оружием – ракетами класса "воздух-поверхность". Бомбардировщик совершил четыре мероприятия по курсу н.п. Беседино (Курская обл.) – Белгород, выпустив по беззащитному городу около 16 ракет", – сообщили в Минобороны со ссылкой на Командование Воздушных сил.

В Минобороны подчеркнули, что последствия ракетного удара зафиксированы местными жителями. Разрушены многоэтажки, школы, детсады и другая инфраструктура города. По предварительным данным, от этих авиаударов погибли десятки харьковчан, в том числе и дети.

"Воздушные Силы зафиксировали это преступление против человечности в период с 19.07 по 19.51 28 февраля 2022 года. Одно время материалы обязательно передадут в Гаагу", – отметили в ведомстве.

"К сожалению, в сложившейся ситуации Воздушным Силам крайне сложно прикрывать небо в этом регионе, ведь часть системы ПВО страны уничтожена ударами баллистических и крылатых ракет рашистов", – добавили в Минобороны.

"Штурмовать город оккупанты не решаются, потому что гарантированно будут уничтожены, поэтому прибегли к воздушному терроризму, убивая мирных харьковчан", – констатировали украинские военные.