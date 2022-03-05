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Над Краматорском сбили вражескую крылатую ракету

5 марта 2022, 20:54

На видео видно, как украинская противовоздушная оборона сбила вражескую ракету над городом Краматорск.

Украинские ПВО сбили крылатую ракету над Краматорском

Украинские ПВО сбили крылатую ракету над Краматорском Донецкой области, сообщает советник министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram.

На видео видно, как украинская противовоздушная оборона сбила вражескую ракету над городом Краматорск.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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