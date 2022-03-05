Над Краматорском сбили вражескую крылатую ракету

Украинские ПВО сбили крылатую ракету над Краматорском

Украинские ПВО сбили крылатую ракету над Краматорском Донецкой области, сообщает советник министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram.

На видео видно, как украинская противовоздушная оборона сбила вражескую ракету над городом Краматорск.

Война РФ против Украины

Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.