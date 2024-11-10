По меньшей мере четыре взрыва: в аэропорту Мариуполя поразили ПВО захватчиков

Коротко:
- Ночью во временно оккупированном Мариуполе раздавались взрывы
- Под атакой оказались российские системы ПВО
В ночь на 10 ноября во временно оккупированном Мариуполе атаковали место базирования расчетов ПВО. Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам в городе прозвучало не менее 4 взрывов.
"Ночью с 23:00 было атаковано место базирования расчетов ПВО по линии аэропорт Мариуполя - село Бердянское... После срабатывания ПВО врага зафиксирован пожар в районе аэропорта", - написал Петр Андрющенко.
Он подчеркнул, что предварительно поразили один из расчетов российской системы ПВО. Сейчас украинские партизаны собирают информацию о точных последствиях прилетов.
"На утро данные в состоянии уточнения "на земле" - детали позже", - пообещал Андрющенко.
Кто такой Петр Андрющенко?
Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя.
На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.
Взрывы в Мариуполе - новости по теме
Как ранее писал Главред, в Мариуполе взорвали оккупантов вместе с техникой. Отмечается, что попаданий в склад не было, поэтому детонирования не произошло, однако повреждена российская техника. 7 уничтожено, часть получила ранения.
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в лесной местности в районе населенного пункта Республика Никольской громады Мариупольского района было поражено местоположение российских оккупантов.
Военно-морские силы ВСУ информировали, что украинские военные нанесли удар по временно оккупированному Мариуполю. В результате удара была уничтожена инфраструктура хранилищ, а также тонны боеприпасов, которые оккупанты накапливали для ударов по территории Украины.
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