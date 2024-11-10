По меньшей мере четыре взрыва: в аэропорту Мариуполя поразили ПВО захватчиков

На данный момент украинские партизаны собирают информацию относительно точных последствий прилетов.

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Во временно оккупированном Мариуполе неспокойно / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Андрющенко Time

Коротко:

Ночью во временно оккупированном Мариуполе раздавались взрывы

Под атакой оказались российские системы ПВО

В ночь на 10 ноября во временно оккупированном Мариуполе атаковали место базирования расчетов ПВО. Об этом написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам в городе прозвучало не менее 4 взрывов.

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"Ночью с 23:00 было атаковано место базирования расчетов ПВО по линии аэропорт Мариуполя - село Бердянское... После срабатывания ПВО врага зафиксирован пожар в районе аэропорта", - написал Петр Андрющенко.

Он подчеркнул, что предварительно поразили один из расчетов российской системы ПВО. Сейчас украинские партизаны собирают информацию о точных последствиях прилетов.

"На утро данные в состоянии уточнения "на земле" - детали позже", - пообещал Андрющенко.

Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

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Как ранее писал Главред, в Мариуполе взорвали оккупантов вместе с техникой. Отмечается, что попаданий в склад не было, поэтому детонирования не произошло, однако повреждена российская техника. 7 уничтожено, часть получила ранения.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что в лесной местности в районе населенного пункта Республика Никольской громады Мариупольского района было поражено местоположение российских оккупантов.

Военно-морские силы ВСУ информировали, что украинские военные нанесли удар по временно оккупированному Мариуполю. В результате удара была уничтожена инфраструктура хранилищ, а также тонны боеприпасов, которые оккупанты накапливали для ударов по территории Украины.

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