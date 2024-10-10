Путин собрался в путешествие: МИД Украины призвал арестовать диктатора - детали

11 октября Путин собрался посетить Туркменистан для участия в международном форуме, посвященном 300-летию выдающегося туркменского поэта Магтымгулы Фраги. По этому поводу Министерство иностранных дел Украины выразило надежду, что страна арестует диктатора.
В ведомстве напомнили, что Путин является военным преступником, на которого выдан ордер на арест Международного уголовного суда за незаконное принудительное перемещение украинских детей в Российскую Федерацию.
"Это лишь одно из целого ряда преступлений верхушки Кремля. Путин и его приспешники несут ответственность за преступление агрессии против Украины, военные преступления, преступления против человечности, геноцид, убийства, пытки, изнасилования, мародерство, обстрелы гражданской инфраструктуры и другие зверства, совершенные российскими оккупантами на территории Украины. Все они должны предстать перед правосудием за преступления, совершенные против украинского народа", - говорится в заявлении.
Ордер на арест Владимира Путина
Ордер на арест Владимира Путина - ордера на арест двух граждан Российской Федерации: действующего президента Владимира Путина и российского уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, подозреваемых в незаконном принудительном перемещении украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию, выданные 17 марта 2023 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.
Как отметили в МИД Украины, агрессоры каждый день осуществляют ежедневные варварские атаки на украинские города и села, вызывая разрушение гражданской инфраструктуры и гибель мирных людей.
"Призываем все страны, которые ценят человеческую жизнь, международное право и Устав ООН, воздерживаться от проведения совместных мероприятий с участием Путина, который развязал войну в Европе в масштабах, неизвестных со времен Второй мировой войны, и чьи руки по локоть в крови. Обращаемся ко всем государствам и международным организациям с призывом приложить максимальные усилия для эффективной реализации Формулы мира как единственного действенного пути к завершению российской агрессии и восстановлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине и на европейском континенте", - подытожили в МИД.
Что известно о Министерстве иностранных дел Украины?
Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является основным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.
Война в Украине - последние новости
Недавно стало известно, что Британия может пойти на интересный шаг. Британское военное руководство рассматривает возможность отправки своих военных на запад Украины для подготовки новобранцев.
А на фронте Украина меняет стратегию ведения войны. Теперь Силы обороны Украины решили четко и ежедневно бьют по конкретным целям на территории страны-агрессора.
Кроме этого, на фронте сложилась интересная ситуация. Противник пытался осуществить пополнение личного состава на передовых позициях вблизи Старицы. Однако, как результат огневого поражения, нанесенного Силами обороны, понес потери и отказался от выполнения задач.
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