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"Ракеты запустили с моря": на Тернопольщине раздаются мощные взрывы

11 июня 2022, 22:41

Украинские специалисты уже начали работать в Чортковском районе. Все детали глава ОВА пообещал сообщить позже.

Полет ракеты
Россия обстреляла Тернопольскую область / Скриншот из видео

В Чортковском районе Тернопольской области местные жители услышали несколько взрывов. Их просят оставаться в укрытиях, сообщил в Telegram глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

Около 22:00 в местных Telegram-каналах Тернопольской области появились сообщения о взрывах. Позже в ОВА подтвердили эту информацию.

"Жители Тернопольской области, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов", - подчеркнул Труш.

Он добавил, что украинские специалисты уже начали работать в Чортковском районе. Все детали глава ОВА пообещал сообщить позже.

Позже мэр Тернополя Сергей Надал заявил, что ракеты по области российские войска запустили с моря.

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Ранее в разведке заявили, что в России сейчас наблюдается нехватка высокоточного оружия, но в экономическом плане страна-агрессор может продолжать войну нынешними темпами еще в течение года.

Отметим, что на сегодня Российская Федерация зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины. Как заявил старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн, рост цен на энергоносители на мировом рынке компенсирует санкции Запада.

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война в Украине ракетные войска Тернопольская область
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