РФ перебросила десятки военных самолетов на аэродром у границы Украины

/ radiosvoboda.org

В Липецкой области Россия нарастила военную авиацию. Количество истребителей и бомбардировщиков на аэродроме Липецк-2 увеличилось вдвое по сравнению с концом марта. В настоящее время там находятся более 30 военных самолетов.

Как пишет Радио Свобода, с этого аэродрома армия РФ атакует украинские города в восточном направлении.

Согласно спутниковому снимку за 11 апреля, российские военные самолеты расположены сразу на двух парковках. По словам военных экспертов, которым журналисты показали снимки, на них видны 6 тяжелых многоцелевых высокоманевровых истребителей Су-27, 14 истребителей-бомбардировщиков Су-30 или Су-34, 10 бомбардировщиков Су-24 и еще 4 неидентифицированных борта.

/ radiosvoboda.org

По сравнению со снимком от 27 марта, тогда на этой части аэродрома было вдвое меньше самолетов.

/ radiosvoboda.org

"Они стягивают технику на такие аэродромы, как Липецк-2, чтобы уменьшить дальность полета. С этого аэродрома они каждый день бомбят в восточном направлении, например, в направлении города Изюм", - сообщил представитель командования Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

/ radiosvoboda.org

Откуда именно были перемещены военные самолеты в "Липецк-2" - неизвестно, но вероятным предыдущим местоположением этих истребителей и бомбардировщиков могли быть аэродромы Беларуси, предполагают военные эксперты.

/ radiosvoboda.org

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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