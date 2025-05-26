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РФ столкнулась с критическими проблемами на фронте даже без давления Трампа: детали от WP

Алёна Воронина
26 мая 2025, 11:21
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В Вашингтоне и Брюсселе все чаще звучат прогнозы об ослаблении боевого потенциала России уже в следующем году.
Путин, фронт
РФ столкнулась с критическими проблемами на фронте даже без давления Трампа/ коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Кратко:

  • Даже без давления Трампа РФ столкнулась с критическими проблемами на фронте
  • За год российские оккупанты продвинулись лишь на 0,6% территории, ценой 1500 убитых и раненых в день
  • Общие потери РФ могут превышать миллион человек

Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп публично отказался от давления на страну-агрессора Россию, в Вашингтоне и Брюсселе все чаще можно услышать прогнозы об ослаблении боевого потенциала РФ уже в следующем году.

РФ имеет лишь незначительные успехи на фронте - за год оккупанты продвинулись лишь на 0,6% территории. Но при этом российские захватчики несли большие потери - каждый день у них было 1500 убитых и раненых. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских и европейских чиновников и военных экспертов.

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После разговора Трампа и Путина, который состоялся недавно, американский президент начал говорить не о санкциях, а о новых торговых соглашениях с Россией. Администрация Трампа пока не брала на себя обязательства предоставлять Украине дальнейшую помощь, и при этом сам президент США не исключает варианта, что переговоры могут вести европейцы или Ватикан, и что сами Соединенные Штаты могут не принимать активного участия в переговорах.

Однако эксперты убеждены, что именно сейчас наиболее удачный момент для давления на Кремль.

Военная разведка США оценила, что РФ с начала полномасштабного вторжения потеряла не менее 10 тысяч единиц боевой техники, включая более 3000 танков, около 250 воздушных судов и более 10 кораблей. При этом успехи России на фронте незначительны - за год российские оккупанты смогли продвинуться лишь на 0,6% территории, а при этом теряли каждый день по 1500 членов личного состава убитыми и ранеными. Общие потери страны-агрессора России могут превышать миллион человек.

Но в то же время в издании отметили, что у Украины также остаются проблемы - с нехваткой людей и техники, несмотря на рост собственного ВПК. Также отмечается, что боевые действия превратились в изнурительную дуэль дронов, ракет и дальнобойной артиллерии.

РФ сейчас активно атакует Украину дронами и ракетами. Так, как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, только за одну ночь Россия выпустила 250 дронов и 14 баллистических ракет, а РФ заявляет, что перехватила за 72 часа более 700 украинских беспилотников. По мнению экспертов, такая дуэль дронов затягивает конфликт без шансов на быструю победу.

"Каждый раз, когда Москва наносит такие удары, мир все четче видит, кто на самом деле затягивает войну", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что только жесткие дополнительные санкции по критическим секторам экономики РФ могут заставить Кремль пойти на реальные переговоры.

Ситуация на фронте в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в DeepState заявили, что россияне закрепились на Сумщине. Благодаря численности оккупанты получили преимущество в этом районе.

Также ранее сообщалось, что есть риск потери крупных городов и направлений - Свитан раскрыл худший сценарий для ВСУ. При негативном сценарии у нас могут быть потери в этом году, не исключает Роман Свитан.

Напомним, в ISW отметили, что "кармана" возле Торецка больше нет - стало известно, что теперь будет с Константиновкой. Армия РФ, предположительно, захватила Старую Николаевку и Гнатовку, а также поля к югу от Романовки.

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Что такое The Washington Post?

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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