Россияне хотят окружить ВСУ на одном из важных направлений - Зеленский

Президент Украины озвучил истинные намерения оккупантов на Курском направлении.

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Зеленский прокомментировал ситуацию на Курщине / Коллаж: Главред, фото Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Ключевые тезисы Зеленского:

Россия хочет окружить ВСУ на территории Украины

Украинское командование знает о циничных планах захватчиков

Информация об окружении ВСУ на Курском направлении "является ложью Путина"

Армия российского диктатора Владимира Путина пытается взять в окружение украинских военных на территории Украины в районе Курского направления. Об этом во время брифинга заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что украинское командование знает о планах армии РФ.

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"Я считаю, что российская сторона хочет окружить украинских военных в том же направлении (Курском - Главред), но на территории Украины. Важно, что наши войска это знают, командование знает, и мы четко понимаем, где они хотят это сделать. Они, разумеется, хотят обеспечить себе максимальное присутствие на территории Украины, и ничего нового здесь нет", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что информация об окружении ВСУ на Курском направлении "является ложью Путина".

"Я благодарен, что данные разведок у нас совпадали сегодня, и мы проговорили, что украинская сторона имеет присутствие на территории Курской области, что окружение украинских военных является ложью Путина. Окружения украинских военных на территории Курской области нет", - отметил президент.

Зеленский добавил, что партнеры Украины могут проверить его заявления, опираясь на разведданные и спутниковые снимки.

"Опять-таки, я не хочу спорить с любыми партнерами, коллегами. У них есть разведки, у них есть спутники. Пусть посмотрят, где есть скопление российских войск на сегодня и куда они направлены. Это очень важный момент. Тогда станет понятно для чего. То есть о мире в таких шагах там речь не идет", - подчеркнул украинский лидер.

Ситуация на Курском направлении - последние новости

Председатель ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что оккупанты активизировали свои действия в приграничных районах Сумщины. Враг накапливает силы для нового удара по области. В то же время важно понимать, что это не означает непосредственного наступления на город Сумы.

Президент Украины Владимир Зеленский также говорил об угрозе накопления войск РФ вдоль восточной границы, что может свидетельствовать о подготовке удара по Сумской области. По его словам, такие намерения свидетельствуют о нежелании Кремля заканчивать войну.

Как писал Главред со ссылкой на военного аналитика Дмитрия Снегирева, Силы обороны Украины могут выйти из Курской области в рамках соглашения в обмен на возвращение части оккупированных Россией территорий.

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Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа 2024 года пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. На определенном этапе операции Силы обороны Украины контролировали более 82 населенных пунктов. Прорыв вглубь российской территории составил более 35 километров. Позже российские войска восстановили контроль над частью утраченных районов в Курской области. Цели ВСУ - оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются.

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