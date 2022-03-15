"Сбили русского!": на Харьковщине ВСУ уничтожили военный самолет РФ

Украинские военные опубликовали видео попадания ракеты во вражеский самолет.
В Харьковской области Вооруженные силы Украины уничтожили военный самолет российских оккупантов.
Об этом идет речь в сообщении Командования Сухопутных войск в Facebook.
Украинские военные также опубликовали видео попадания ракеты во вражеский самолет.
"Вблизи Харькова ВСУ сбили очередной вражеский самолет", – говорится в сообщении.
Добавим, что очередную удачу украинские защитники отметили восторженными выкриками: "Сбили русского!".
Ранее сообщалось о том, что украинская воздушная оборона за сутки, 13 марта, сбила четыре вражеских самолета, которые летели бомбардировать украинских военных.
Три вражеских самолета украинская ПВО сбила на Киевщине. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
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Автор: Алексей Тесля