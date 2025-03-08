Сможет ли Украина выйти на границы 1991 года: военный сделал серьезное заявление

Главное из заявления военного:
- Пока нет возможности выйти на границы 1991 года
- Сегодня важно не потерять то, что есть
- Также наблюдается снижение количества добровольцев
Украина пока не имеет потенциала выйти на границы 1991 года. Об этом заявил командир батальона К-2 Кирилл Верес в интервью Радио Свобода.
"Мы не готовы к границам 1991-го года. По моему видению, тогда мы были больше готовы, чем сейчас", - сказал он.видео дня
Военный отметил, что сегодня важно не потерять то, что есть.
Он также добавил, что на фоне новостей о возможном перемирии наблюдается снижение количества добровольцев в рекрутинговых центрах.
"Раньше было, например, 100 заявок в день в рекрутинговых центрах, а после этих новостей - их на 10-15% меньше. Кандидаты говорят, что надо подумать, потому что возможно завтра будет перемирие и для чего идти на войну сегодня", - подчеркнул Верес.
Военный отметил, что общественное настроение падает, люди не хотят привлекаться, люди меньше хотят помогать или хотят, но уже не так активно.
Война в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что масштабного наступления российских войск и обвала фронта ожидать не стоит. Слухи, которые распространяются в сети, больше напоминают информационную спецоперацию или преувеличение имеющихся проблем. В то же время ситуация на фронте остается сложной.
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что страна-агрессор Россия тестирует в Украине новый тип войны - войну на истощение, когда удары направлены не только на военные цели, но и на энергетику и гражданскую инфраструктуру.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский считает, что до соглашения об окончании войны еще очень далеко.
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Кто такой Кирилл Верес?
Кирилл Кириллович Верес - подполковник Вооруженных сил Украины. Участник российско-украинской войны. Герой Украины. С февраля 2022 года командир батальона К-2 54-й ОМБр, держал оборону на направлении Соледар-Северск, пишет Википедия.
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