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Сможет ли Украина выйти на границы 1991 года: военный сделал серьезное заявление

Мария Николишин
8 марта 2025, 16:27
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На фоне новостей о возможном перемирии люди меньше хотят помогать.
Сможет ли Украина выйти на границы 1991 года: военный сделал серьезное заявление
Выход на границы 1991 года / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 31 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления военного:

  • Пока нет возможности выйти на границы 1991 года
  • Сегодня важно не потерять то, что есть
  • Также наблюдается снижение количества добровольцев

Украина пока не имеет потенциала выйти на границы 1991 года. Об этом заявил командир батальона К-2 Кирилл Верес в интервью Радио Свобода.

"Мы не готовы к границам 1991-го года. По моему видению, тогда мы были больше готовы, чем сейчас", - сказал он.

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Военный отметил, что сегодня важно не потерять то, что есть.

Он также добавил, что на фоне новостей о возможном перемирии наблюдается снижение количества добровольцев в рекрутинговых центрах.

"Раньше было, например, 100 заявок в день в рекрутинговых центрах, а после этих новостей - их на 10-15% меньше. Кандидаты говорят, что надо подумать, потому что возможно завтра будет перемирие и для чего идти на войну сегодня", - подчеркнул Верес.

Военный отметил, что общественное настроение падает, люди не хотят привлекаться, люди меньше хотят помогать или хотят, но уже не так активно.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что масштабного наступления российских войск и обвала фронта ожидать не стоит. Слухи, которые распространяются в сети, больше напоминают информационную спецоперацию или преувеличение имеющихся проблем. В то же время ситуация на фронте остается сложной.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что страна-агрессор Россия тестирует в Украине новый тип войны - войну на истощение, когда удары направлены не только на военные цели, но и на энергетику и гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский считает, что до соглашения об окончании войны еще очень далеко.

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Кто такой Кирилл Верес?

Кирилл Кириллович Верес - подполковник Вооруженных сил Украины. Участник российско-украинской войны. Герой Украины. С февраля 2022 года командир батальона К-2 54-й ОМБр, держал оборону на направлении Соледар-Северск, пишет Википедия.

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