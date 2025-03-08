Сможет ли Украина выйти на границы 1991 года: военный сделал серьезное заявление

На фоне новостей о возможном перемирии люди меньше хотят помогать.

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Выход на границы 1991 года / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 31 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления военного:

Пока нет возможности выйти на границы 1991 года

Сегодня важно не потерять то, что есть

Также наблюдается снижение количества добровольцев

Украина пока не имеет потенциала выйти на границы 1991 года. Об этом заявил командир батальона К-2 Кирилл Верес в интервью Радио Свобода.

"Мы не готовы к границам 1991-го года. По моему видению, тогда мы были больше готовы, чем сейчас", - сказал он. видео дня

Военный отметил, что сегодня важно не потерять то, что есть.

Он также добавил, что на фоне новостей о возможном перемирии наблюдается снижение количества добровольцев в рекрутинговых центрах.

"Раньше было, например, 100 заявок в день в рекрутинговых центрах, а после этих новостей - их на 10-15% меньше. Кандидаты говорят, что надо подумать, потому что возможно завтра будет перемирие и для чего идти на войну сегодня", - подчеркнул Верес.

Военный отметил, что общественное настроение падает, люди не хотят привлекаться, люди меньше хотят помогать или хотят, но уже не так активно.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что масштабного наступления российских войск и обвала фронта ожидать не стоит. Слухи, которые распространяются в сети, больше напоминают информационную спецоперацию или преувеличение имеющихся проблем. В то же время ситуация на фронте остается сложной.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что страна-агрессор Россия тестирует в Украине новый тип войны - войну на истощение, когда удары направлены не только на военные цели, но и на энергетику и гражданскую инфраструктуру.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский считает, что до соглашения об окончании войны еще очень далеко.

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Кто такой Кирилл Верес? Кирилл Кириллович Верес - подполковник Вооруженных сил Украины. Участник российско-украинской войны. Герой Украины. С февраля 2022 года командир батальона К-2 54-й ОМБр, держал оборону на направлении Соледар-Северск, пишет Википедия.

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