Тела погибших в Мариуполе оккупанты сжигают в мобильных крематориях - Кириленко

/ Фото Reuters

В осажденном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области захватчики развернули мобильные крематории для уничтожения погибших местных жителей.

Об этом глава областной государственной администрации Павел Кириленко рассказал в эфире CNN.

По его словам, в Мариуполе счет погибших идет на тысячи. Он также прокомментировал информацию о химической атаке в Мариуполе.

"Оккупанты меняют тактику после санкций. Они устанавливают мобильные крематории и вывозят тела людей из-под завалов и прямо с улиц на территорию неподконтрольную Украине, а там уже уничтожают их, тем самым скрывая доказательства геноцида", — добавил Кириленко.

Осада Мариуполя

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

Читайте еще: