Условие Киева – полный вывод войск РФ с Украины: Арестович сделал заявление

Алексей Арестович / Скриншот

Украина не пойдет на территориальный раздел государства. У Киева есть три условия – прекращение войны, остановка огня и вывод российских войск. Ни при каких вариантах не рассматривается возможность нахождения на территории украинского государства военных подразделений агрессора. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире телеканала Украина 24 во вторник, 1 марта, он сказал о том, что у Киева есть три условия по завершению российско-украинского военного конфликта.

"Наши условия просты… Общий тренд такой: прекращение войны, прекращение огня и вывод войск", - отметил Арестович.

Также он добавил, что Киев никогда не пойдет на признание "какого-то территориального раздела Украины, который они предлагают, и, невозможно, чтобы российские войска оставались на нашей территории".

"Это не обговаривается ни при каких условиях", - сказал чиновник.

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Также он подчеркнул, что встречи представителей Киева и Москвы украинская сторона считает не переговорами, а консультациями.

Напомним, 28 февраля состоялись первые переговоры Украины и России. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что делегации установили приоритетные темы, по которым наметили ряд решений. Они отправились для консультаций в свои столицы.

Должен состояться второй раунд переговоров.

Представитель России Мединский сказал, что стороны "нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции".

Следующие переговоры должны пройти на польско-белорусской границе в ближайшие дни.

Подоляк подчеркнул, что переговоры были тяжелыми, но Россия уже не выдвигала ультиматумов.