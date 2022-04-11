В Луганске оккупанты объявили очередную волну мобилизации - Генштаб

Орки проводят мобилизацию в Луганске / фото Генштаб

Орки не отказываются от планов полного захвата территории Донецкой и Луганской областей, сообщает пресс-служба Генштаба вечером, 11 апреля.

По информации ведомства, на Слобожанском направлении противник продолжает частично блокировать Харьков, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. В районе города Изюм кафиры пытаются удержать ранее захваченные рубежи.

На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался штурмовать город Северодонецк, успеха не имел. При обстреле Попасной применил тактический ракетный комплекс "Точка-У". Попытки продвинуться вглубь территории Украины для улучшения тактического положения успеха не имели. В городе Мариуполь противник производит штурмовые действия в отдельных районах города.

На Южнобужском направлении кафиры пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться на административных границах Херсонской области. В подразделениях противника наблюдаются единичные случаи дезертирства.

Оккупационные войска пытаются проводить мероприятия информационно-психологического воздействия на жителей Херсона и области. Для этого осуществляют распространение информационных бюллетеней, где приводится искаженная информация о ходе боевых действий, собственно обоснование так называемой "специальной военной операции" российских оккупантов, навязывают гражданам Украины оформление социальных выплат, в частности пенсий в соответствии с нормами и правилами установленными в российской федерации, осуществляют распространение информации относительно российских телеграмм-каналов, в которых распространяется якобы "достоверная" информация.

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На временно занятых территориях Запорожской области действуют мобильные патрули и посты из числа мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

С целью оперативного восполнения потерь подразделений своих войск оккупационные власти объявили в Луганске очередную волну мобилизации лиц мужского пола до 65 лет.

Орки проводят рейды по коммунальным предприятиям и заводам с целью выявления лиц призывного возраста и принудительно отправляют их в военкоматы.

Вместе с тем, в Алчевске, с началом боевых действий, среди мобилизованных местных жителей безвозвратные потери составляют более 300 человек. В больницу в Донецке с начала широкомасштабной войны привезли более 1200 погибших.

Среди личного состава оккупационных подразделений на временно оккупированной территории автономной республики Крым распространяется информация, что ВСУ планируют контрнаступление в Херсонской области с возможностью развития успеха и мероприятия на Крымский полуостров.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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