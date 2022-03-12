В ООН рассказали о печальных последствиях войны в Украине

В ООН назвали последствия войны в Украине / Reuters

Из-за войны в Украине мировые цены на продукты питания и корма могут вырасти на 20%. Такой прогноз в пятницу, 11 марта, сделали в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В частности, цены могут вырасти из-за того, что Украина не сможет собрать урожай, если война затянется, а у России, в свою очередь, будут непонятные перспективы экспорта в следующем году.

По данным ФАО, Украина и Россия обеспечивают 19% мирового экспорта ячменя, 14% экспорта пшеницы и 4% экспорта кукурузы, что составляет более трети мирового экспорта зерновых.

По словам генерального директора ФАО Ку Донгуя, вероятные сбои в сельскохозяйственной деятельности этих двух крупных экспортеров основных продуктов могут серьезно обострить продовольственную безопасность по всему миру.

"Тревожит то, что проседание в мировых поставках может повысить международные цены на продукты питания и корма на 8-22% выше их и без того повышенного уровня", - говорится в сообщении.

По прогнозам ФАО, от 20% до 30% полей, используемых для выращивания озимых зерновых, кукурузы и подсолнечника в Украине, не будут засеяны или останутся несобранными в течение сезона 2022/2023 годов.

В организации также заявили, что другие страны смогут лишь частично покрыть ожидаемую нехватку поставок из Украины и России.

"В 2022/2023 годах количество людей, страдающих от недоедания, может возрасти на 8-13 миллионов человек", – заявили в ФАО.

При этом больше всего ощутят последствия Азиатско-Тихоокеанский регион, страны Африки к югу от Сахары, Ближний Восток и Северная Африка.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.