В РФ не досчитались половины экипажа крейсера Москва: появилось неожиданное расследование

Ракетный крейсер Москва / Фото Википедия

В Минобороны РФ официально подтвердили нехватку как минимум половины экипажа крейсера Москва, который затонул после атаки ВСУ.

Как пишет аналитик InformNapalm Антон Павлушко, на видео, которое опубликовали СМИ России, не хватает 250 членов экипажа.

Он отмечает, что на опубликованном видео из Севастополя видна максимум половина всей команды крейсера.

"А где другие? Во-первых, где было сделано видео? Город Севастополь упомянут, далее плац с домами в зелено-белую полоску + бюсты военных в ряд окрашены с золотой цвет. Где это? По этим признакам легко найти это место — речь идет о плаце 810-й отдельной бригады морской пехоты МО РФ, в/ч 13140", - отметил автор материала.

Он пояснил, что на видео – локация Гагаринского района Севастополя, улица Казачья.

"Видим плац, разделенный на нарисованные коробки. Откуда ведется съемка? На одном из видео виден дом с утепленным последним этажом — утепление белое, сам дом желтый. Там только один такой вид с плаца на Казачью улицу 6, 4-й подъезд. На видео видно, что офицеры в фуражках стоят сначала на уровне 8−9-го окна первого здания. Это где-то после 1−2 окна после стенда с плакатами. Дальше на расстоянии метр начинается коробка с матросами — они в пилотках. Весь строй растянулся на 3 нарисованные на плацу коробки + 2 расстояния между ними. Или просто считать по окнам на здании. Выходит где-то 65−70 метров. Возьмем сразу 70 метров — матросом больше, матросом меньше. Ширина человека (40−45 см) + одежда (+5 см) + расстояние (+5/10 см). Выходит где-то 50−60 см. Возьмем в среднем 55 см. Итак, в одной шеренге стоят 70/0,55 = примерно 127 человек. Они стоят в две шеренги — приблизительно 127*2 = 254 солдата и офицера из подбитого крейсера "Москва", собравшихся на встречу с главкомом ВМС РФ. Это я еще очень оптимистично посчитал и специально взял такие показатели, чтобы никто не жаловался, чтобы я им где-то не прибавил", - пишет он.

"Выходим из того, что на видео действительно команда из крейсера "Москва", а не какие-нибудь актеры. Но полная команда крейсера (в надводном состоянии) — 510 членов команды. Это малые характеристики. Пренебрегаем новостями о каких-то там десантах и Ко. Итак, куда-то делись еще 250 членов команды. Почему их не было на плацу? Часть "пропавших" 250 может быть в госпиталях. Были слухи то ли о 14 раненых, то ли о 14 скорых, которые забирали раненых. Но уже понятно, что речь идет о сотнях погибших русских моряков из крейсера "Москва", - добавил Павлушко.

На российском крейсере Москва Черноморского флота РФ 13 апреля произошел пожар. Причиной возгорания назвали попадание в корабль украинских ракет Нептун.

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