В Украину хлынут большие потоки вооружений: СМИ узнали детали и сроки

Кратко:
- Украина в ближайшие недели получит вооружения от партнеров
- НАТО обещает быстрые поставки
- В приоритете – системы ПВО
В НАТО запустили новую фазу масштабных и регулярных поставок вооружений для Украины. Подавляющая часть оружия куплена в Соединенных Штатах. В ближайшие недели партнеры должны поставить Киеву не менее двух крупных партий вооружений.
Вооружения будут поставляться оперативно
Как сообщает AP News, НАТО запустило новую программу регулярных поставок вооружений в Украину. Информация стала известна после того, как Нидерланды объявили о своем пакете помощи на сумму 500 млн евро. Пакет включает системы противовоздушной обороны, боеприпасы, а также другое оборудование.
Когда оружие привезут в Украину
По данным журналистов, в ближайшие недели должны поступить не менее двух крупных партий вооружений. Поставки будут осуществляться исходя из насущных потребностей украинской армии.
Как ожидается, оружие и боеприпасы будут поставлять быстро и систематически.
"Пакеты будут готовиться оперативно и будут выдаваться на постоянной основе", - рассказали в Альянсе в понедельник вечером.
Системы ПВО для Украины
Украине по причине воздушных ударов оккупантов РФ критически необходимо ПВО. По данным ООН, с начала полномасштабного нападения России, в Украине в результате вражеских атак погибли более 12 тысяч гражданских лиц.
Именно системам противовоздушной обороны будет уделено отдельное внимание.
Откуда пойдет большинство вооружений
Большинство оружия, которое закупили Канада и Европа, пойдет из арсеналов США. У американцев есть серьезные запасы ключевых для Украины зенитных ракетных систем Patriot. У Трампа пока не передают Киеву новое оружие, но партнеры пытаются компенсировать это совместными закупками.
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Как сообщал Главред, Трамп в середине июля на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о соглашении с Альянсом по вооружениям для Украины. Государство получит ЗРК Patriot и другие вооружения, поставки оплатят европейские страны.
Позже США согласовали два новых пакета военной помощи Украине на сумму более 330 миллионов долларов. Первый включает расходы на обслуживание систем ЗРК Patriot, второй – покроет техническое обслуживание и ремонт самоходных гаубиц M109.
Журналисты Reuters отмечали, что Германия передаст Украине два зенитных ракетных комплекса Patriot. Сначала поступят сами установки, а позже – остальные элементы системы.
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Что известно о НАТО?
НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.
В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.
7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.
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