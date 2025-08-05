В Украину хлынут большие потоки вооружений: СМИ узнали детали и сроки

Альянс обещает оперативные поставки необходимых вооружений для ВСУ.

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Украина в ближайшие недели получит военную помощь от партнеров - СМИ / Коллаж: Главред

Кратко:

Украина в ближайшие недели получит вооружения от партнеров

НАТО обещает быстрые поставки

В приоритете – системы ПВО

В НАТО запустили новую фазу масштабных и регулярных поставок вооружений для Украины. Подавляющая часть оружия куплена в Соединенных Штатах. В ближайшие недели партнеры должны поставить Киеву не менее двух крупных партий вооружений.

Вооружения будут поставляться оперативно

Как сообщает AP News, НАТО запустило новую программу регулярных поставок вооружений в Украину. Информация стала известна после того, как Нидерланды объявили о своем пакете помощи на сумму 500 млн евро. Пакет включает системы противовоздушной обороны, боеприпасы, а также другое оборудование.

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Когда оружие привезут в Украину

По данным журналистов, в ближайшие недели должны поступить не менее двух крупных партий вооружений. Поставки будут осуществляться исходя из насущных потребностей украинской армии.

Как ожидается, оружие и боеприпасы будут поставлять быстро и систематически.

"Пакеты будут готовиться оперативно и будут выдаваться на постоянной основе", - рассказали в Альянсе в понедельник вечером.

Системы ПВО для Украины

Украине по причине воздушных ударов оккупантов РФ критически необходимо ПВО. По данным ООН, с начала полномасштабного нападения России, в Украине в результате вражеских атак погибли более 12 тысяч гражданских лиц.

Именно системам противовоздушной обороны будет уделено отдельное внимание.

Откуда пойдет большинство вооружений

Большинство оружия, которое закупили Канада и Европа, пойдет из арсеналов США. У американцев есть серьезные запасы ключевых для Украины зенитных ракетных систем Patriot. У Трампа пока не передают Киеву новое оружие, но партнеры пытаются компенсировать это совместными закупками.

Что известно о ЗРК Patriot / Главред

Военная помощь Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, Трамп в середине июля на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о соглашении с Альянсом по вооружениям для Украины. Государство получит ЗРК Patriot и другие вооружения, поставки оплатят европейские страны.

Позже США согласовали два новых пакета военной помощи Украине на сумму более 330 миллионов долларов. Первый включает расходы на обслуживание систем ЗРК Patriot, второй – покроет техническое обслуживание и ремонт самоходных гаубиц M109.

Журналисты Reuters отмечали, что Германия передаст Украине два зенитных ракетных комплекса Patriot. Сначала поступят сами установки, а позже – остальные элементы системы.

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Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

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