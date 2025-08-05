Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В Украину хлынут большие потоки вооружений: СМИ узнали детали и сроки

Андрей Ганчук
5 августа 2025, 17:27
66
Альянс обещает оперативные поставки необходимых вооружений для ВСУ.
Трамп, Зеленский, ПВО, Patriot
Украина в ближайшие недели получит военную помощь от партнеров - СМИ / Коллаж: Главред

Кратко:

  • Украина в ближайшие недели получит вооружения от партнеров
  • НАТО обещает быстрые поставки
  • В приоритете – системы ПВО

В НАТО запустили новую фазу масштабных и регулярных поставок вооружений для Украины. Подавляющая часть оружия куплена в Соединенных Штатах. В ближайшие недели партнеры должны поставить Киеву не менее двух крупных партий вооружений.

Вооружения будут поставляться оперативно

Как сообщает AP News, НАТО запустило новую программу регулярных поставок вооружений в Украину. Информация стала известна после того, как Нидерланды объявили о своем пакете помощи на сумму 500 млн евро. Пакет включает системы противовоздушной обороны, боеприпасы, а также другое оборудование.

видео дня

Когда оружие привезут в Украину

По данным журналистов, в ближайшие недели должны поступить не менее двух крупных партий вооружений. Поставки будут осуществляться исходя из насущных потребностей украинской армии.

Как ожидается, оружие и боеприпасы будут поставлять быстро и систематически.

"Пакеты будут готовиться оперативно и будут выдаваться на постоянной основе", - рассказали в Альянсе в понедельник вечером.

Системы ПВО для Украины

Украине по причине воздушных ударов оккупантов РФ критически необходимо ПВО. По данным ООН, с начала полномасштабного нападения России, в Украине в результате вражеских атак погибли более 12 тысяч гражданских лиц.

Именно системам противовоздушной обороны будет уделено отдельное внимание.

Откуда пойдет большинство вооружений

Большинство оружия, которое закупили Канада и Европа, пойдет из арсеналов США. У американцев есть серьезные запасы ключевых для Украины зенитных ракетных систем Patriot. У Трампа пока не передают Киеву новое оружие, но партнеры пытаются компенсировать это совместными закупками.

Инфографика patriot, патриот
Что известно о ЗРК Patriot / Главред

Военная помощь Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, Трамп в середине июля на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о соглашении с Альянсом по вооружениям для Украины. Государство получит ЗРК Patriot и другие вооружения, поставки оплатят европейские страны.

Позже США согласовали два новых пакета военной помощи Украине на сумму более 330 миллионов долларов. Первый включает расходы на обслуживание систем ЗРК Patriot, второй – покроет техническое обслуживание и ремонт самоходных гаубиц M109.

Журналисты Reuters отмечали, что Германия передаст Украине два зенитных ракетных комплекса Patriot. Сначала поступят сами установки, а позже – остальные элементы системы.

Другие новости:

Что известно о НАТО?

НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года.

В соответствии с уставными документами НАТО главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия.

7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию и теперь Североатлантический союз имеет союз с 32 государствами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО военная помощь война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский провел телефонный разговор с Трампом: о чем говорили

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом: о чем говорили

17:31Украина
В Украину хлынут большие потоки вооружений: СМИ узнали детали и сроки

В Украину хлынут большие потоки вооружений: СМИ узнали детали и сроки

17:27Война
Температура упадет на один день: когда Украину накроет похолодание

Температура упадет на один день: когда Украину накроет похолодание

17:24Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Моложе на семнадцать лет - как выглядит новая жена Александра Пономарева

Моложе на семнадцать лет - как выглядит новая жена Александра Пономарева

Карта Deep State онлайн за 5 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 августа: что происходит на фронте (обновляется)

"Это ставит под угрозу всю нашу группировку": военные бьют тревогу из-за наступления РФ

"Это ставит под угрозу всю нашу группировку": военные бьют тревогу из-за наступления РФ

Деньги "свалятся" уже вот-вот: какие четыре знака зодиака внезапно разбогатеют

Деньги "свалятся" уже вот-вот: какие четыре знака зодиака внезапно разбогатеют

Путин готов к перемирию только при одном условии: СМИ узнали главное требование

Путин готов к перемирию только при одном условии: СМИ узнали главное требование

Последние новости

17:34

Гороскоп Таро на завтра 6 августа: Ракам - усилия, Львам - осторожность

17:31

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом: о чем говорили

17:27

В Украину хлынут большие потоки вооружений: СМИ узнали детали и сроки

17:24

Температура упадет на один день: когда Украину накроет похолодание

17:21

Необычный ребус: найдите 3 отличия на картинке с собакой за 23 секунды

Украина не может сама перекрыть транзит нефти из РФ, нужно решение Европы - МакогонУкраина не может сама перекрыть транзит нефти из РФ, нужно решение Европы - Макогон
17:08

"Продолжаем традиции полным ходом": Буданов внезапно заговорил о проституткахВидео

16:55

"Это зло из ада": у Трампа прогнозируют, что Путин закончит как Гитлер

16:52

Чем для Украины обернется потеря Покровска: эксперт очертил опасность:

16:44

Евро резко полетело вверх: насколько НБУ обвалил гривну

Реклама
16:38

"Время - до понедельника": Зеленский анонсировал важные изменения для ВСУ

16:23

У Трампа есть только 2 сценария относительно Украины, эскалация усиливается - Пехньо

16:12

Альтернатива мясу: эксперты назвали топ-5 полезных рыбных консервов

15:57

В ОП выдвинули громкое обвинение в адрес Индии: о чем речь и реакция Нью-Дели

15:45

Путин готов к перемирию только при одном условии: СМИ узнали главное требование

15:37

Трамп разнес Путина и раскрыл условие прекращения войны в Украине

15:18

Трамп допустит нападение РФ на страны НАТО: как Путин это провернетЭксклюзив

15:16

Чем отличаются две девочки: надо найти отличия всего за 43 секунды

15:14

"Счастье": кто стал новым партнером Леси Никитюк

15:12

Цены бьют рекорды из-за дефицита: один продукт теперь на вес золота

14:57

Найти его - настоящая удача: в лесах Закарпатья вырос редкий краснокнижный гриб

Реклама
14:57

Женщина завела обычного котенка и обомлела, когда он вырос: кто у нее поселилсяВидео

14:55

В украшениях на миллион: жена футболиста Зинченко показала день рождения дочерей

14:30

Блогер обвинил Шабунина в пособничестве России

14:18

"100-тысячная группировка войск РФ будет у границы": какая новая опасность ждет УкраинуВидео

13:57

"Это ставит под угрозу всю нашу группировку": военные бьют тревогу из-за наступления РФВидео

13:54

6 августа Преображение Господне: как правильно отметить церковный праздник

13:52

"Случился рецидив": Кейт Миддлтон напугала своих подданных

13:47

Ультиматум Трампа Путину может оказаться "пшиком": в AP узнали худший сценарий

13:42

Вреда больше, чем от саранчи: в Украине появился новый опасный вредительВидео

13:09

Эштон Катчер и Мила Кунис устроили дикие танцы на концерте Backstreet boysВидео

12:54

Внезапно умер родной брат Ирины Билык - что случилось

12:53

Реальная альтернатива газу из РФ: эксперт раскрыл новый маршрут для УкраиныВидео

12:27

После моря, бассейна и даже без воды: как часто нужно стирать купальник

12:25

Потап впервые заговорил о ребенке от Насти Каменских - деталиВидео

12:19

Ко Дню Независимости Украины: россияне стремятся "взять в тиски" важный город

11:49

Уничтожили несколько сотен оккупантов: ГУРовцы провели мощные спецоперации на СумщинеВидео

11:48

Двойной удар за поддержку войны РФ: Китай и Индия под угрозой мощных санкций

11:41

Гайтану не пускают к отцу, который в критическом состоянии - причина

11:39

5 знаков зодиака, которые, кажется, всегда преследует неудача

11:30

С Яблочным Спасом 2025 - красивые картинки и поздравления

Реклама
11:19

Сильная жара и дожди с градом: украинцев призвали быть осторожными в среду

10:56

Настоящее чудо: стиральная машина ослепит чистотой с одним натуральным средствомВидео

10:43

Китайский гороскоп на завтра 6 августа: Быкам - страх, Петухам - жертвы

10:26

После атаки дронов: Рязанский НПЗ вдвое сократил мощности, подробности

10:26

"Охота на людей": РФ обстреляла Украину дронами и баллистикой - деталиФото

10:14

Злата Огневич впервые публично представили своего бойфренда - деталиВидео

10:03

Кремль тянет резину: состоятся ли переговоры Зеленского и Путина - Politico

09:49

"Путина не будет среди живых": названое главное условие выживания диктатора РФВидео

09:44

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 5 августа (обновляется)

09:40

Сегодня вращение Земли ускорится: это может стать катастрофой для мира

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять