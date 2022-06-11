ВСУ ударили с фланга и сорвали наступление россиян на Запорожье - Арестович

ВСУ ударили с фланга и сорвали наступление россиян на Запорожье / коллаж УНИАН

Украинские бойцы сорвали планы российских оккупантов перейти в наступление на Запорожье, сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин.Live.

"Наши перешли в условном направлении от Орехова чуть южнее Васильевки, там Зеленый Гай такой есть, в общем направлении туда перешли к контрнаступательным действиям (контрнаступлением это не назовешь). Соответственно, российские войска вместо того, чтобы идти на север, вынуждены были возвращаться справа, перебрасывать войска и организовывать встречные бои", - отметил Арестович.

По его словам, таким образом было сорвано российское наступление на Запорожье.

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Ранее в разведке заявили, что в России сейчас наблюдается нехватка высокоточного оружия, но в экономическом плане страна-агрессор может продолжать войну нынешними темпами еще в течение года.

Отметим, что на сегодня Российская Федерация зарабатывает на экспорте энергоресурсов больше, чем до начала полномасштабной войны против Украины. Как заявил старший советник по энергетическим вопросам Госдепа США Амос Хохштайн, рост цен на энергоносители на мировом рынке компенсирует санкции Запада.

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