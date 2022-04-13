Задержание Медведчука: у Зеленского объяснили, что ждет кума Путина

Виктор Медведчук

В Офисе президента Украины прокомментировали задержание нардепа от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука.

По словам советника главы ОП Алексея Арестовича, после решения суда судьбу кума Владимира Путина будет решать президент Украины. Об этом он заявил в эфире Канала 24.

"Думаю, что будет решать все президент Украины, ну суд сначала, а потом президент, если его (Медведчука - ред.) осудят. Потому что президент единственный, кто может принять решение о его обмен, например, на украинских военнопленных", - рассказал советник главы ОП.

Он также уверен в том, что задержанный нардеп от ОПЗЖ должен дать показания, которые позволят Украине узнать, как готовилась война со стороны РФ и сколько времени это продолжалось.

Вместе с тем собеседник также оценил вероятность того, что Медведчук может стать одним из фигурантов обменного процесса между Украиной и РФ.

"С одной стороны, он является кумом Путина, а с другой - Путин может быть на него очень зол за те 5 миллиардов и те годы усилий, которые пошли в никуда", - добавил Арестович.

Задержание Медведчука

Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.

Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один изменник не избежит наказания и будет отвечать по закону Украины.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что СБУ разыскала и "взяла" кума Путина "не в Киеве".

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Медведчуку теперь нужно спрятаться в тюрьме, чтобы выжить. По его словам, в России Медведчука обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.

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