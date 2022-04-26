Зеленский озвучил финальную цель России в войне

Зеленский озвучил конечную цель России в войне / Офис президента

Президент Владимир Зеленский уверен, что захват Украины не был финальной целью развязанной Россией войны.

По словам гаранта в новом обращении, российское руководство стремится перекроить карту Европы и разрушить демократический мир. Чтобы избежать этого, цивилизованные страны обязаны оказывать поддержку Украине.

"Финальной целью руководства России является не просто захват территорий Украины, а растерзание всего центра и востока Европы и глобальный удар по демократии. Поэтому свободный мир имеет право на самозащиту и будет помогать Украине еще больше", – заявил Зеленский.

Напомним, ранее заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар с позывным "Калина" сообщил в видеообращении, что советник руководителя ОП Михаил Подоляк и нардеп Давид Арахамия готовы провести переговоры с Россией в Мариуполе.

После этого такие намерения подтвердили и в Офисе президента. Подоляк заявил, что готов провести специальный раунд переговоров в Мариуполе для того, чтобы вывести заблокированных украинских военных и гражданских лиц. Готовность отправиться на такие переговоры подтвердил и Давид Арахамия.

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