Зеленский резко отреагировал на ракетный удар по музею Сковороды

Владимир Зеленский об обстреле музея Сковороды / Фото УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия использовала целую ракету, чтобы уничтожить музей Сковороды. О прицельных обстрелах культурных объектов "не каждый террорист додумается".

В своем новом обращении он отметил, что оккупанты уже разрушили или повредили почти 200 объектов культурного наследия.

"Похоже, что это страшная опасность для современной России - и музеи, и христианское отношение к жизни, и познание людьми себя. Прицельные ракетные удары по музеям - это не каждый террорист додумается. Но вот такая армия сражается против нас. Вот это они хотят принести и в другие европейские страны", - сказал Зеленский.

Музей представлял собой имение XVIII века, в котором в последние годы своей жизни работал и возле которого был похоронен Григорий Сковорода. Этой зимой в Украине на государственном уровне будут отмечать 300-летие со дня рождения украинского философа и поэта.

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