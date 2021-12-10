УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Weekend

В Минздраве повели, как не поскользнутся зимой и уберечься от травм

10 декабря 2021, 02:32

Гололедица заставляет быть внимательными не только водителей, но и пешеходов – ведь риск травмирования, когда под ногами скользко, слишком высок.

природа_лед_гололед_снег_зима_погода
Как вести себя зимой, чтобы не травмироваться / 1zoom.ru

В Минздраве поведали о том, как уберечься от различных травм зимой, во время гололедицы.

  • Гололед – это слой плотного льда, который появляется на поверхности земли, на ветвях деревьев или проволоках и других предметах при намерзании капель переохлажденного дождя или морось.
  • Гололедица – лед на поверхности земли, образовавшийся после оттепели или дождя в результате похолодания до минусовой температуры, а также вследствие замерзания мокрого снега, дождя или мороки от столкновения с сильно охлажденной поверхностью.

Гололедица заставляет быть внимательными не только водителей, но и пешеходов – ведь риск травмирования, когда под ногами скользко, слишком высок. Водителям следует помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим. Об этом не должны забывать и пешеходы.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подготовила простые рекомендации, как уберечься от травм в период гололеда.

  1. Обязательным правилом является ношение соответствующей обуви с протектором для лучшего сцепления с поверхностью земли. Специалисты также советуют обувь с подошвой из микропористой или другой мягкой основы и без больших каблуков. Пожилым людям можно порекомендовать при ходьбе использовать палки или хотя бы одну палку для лучшей стойкости. Прогулки беременных женщин в гололедицу без сопровождения также опасны для здоровья.
  2. Также не стоит без необходимости выходить на улицу, если вы заболели или чувствуете слабость.
  3. Купите "ледоступы" и надевайте их на подошвы и каблуки вашей обуви. Или сделайте подобную защиту собственноручно: наклейте двустороннюю липкую ленту на сухую подошву и каблук (крест-накрест или лестницу) и перед выходом натрите ее песком;
  4. При ходьбе по скользкой поверхности руки должны быть свободны для балансировки. Лучше не держать их в карманах, также не нести сумки в руках. Оптимальный вариант в таком случае – носить рюкзаки.
  5. Обходите металлические крышки люков, ведь они, как правило, покрыты льдом. Кроме того, они могут быть плохо закреплены и переворачиваться, что тоже очень опасно.
  6. Держитесь как можно дальше от домов – ближе к середине тротуара.
  7. Зимой, особенно в городах, очень опасны сосульки, которые намерзают на крышах домов.
  8. Не пробегайте проезжую часть дороги во время снегопада и в гололедицу. Помните, что в условиях гололеда значительно увеличивается тормозной путь автотранспорта.
  9. Также не забываем о правилах передвижения: не спешить и не делать больших шагов, поскольку так уменьшается устойчивость и увеличивается вероятность поскользнуться.

Если вы упали и через некоторое время почувствовали головную боль, тошноту, боль в суставах, заметили опухоли на мягких тканях – срочно обратитесь к врачу в травмпункт.

Ранее Главред писал о том, что Житомир накрыл ледяной ливень и превратил улицы города в сплошной каток. В травмпункты с переломами и ушибами обратились более трех десятков горожан. Дождь начался с вечера. Из-за низкой температуры вода на асфальте сразу замерзала - тротуары покрывались льдом.

Читайте также:

viber
ГСЧС гололедица зима 2020 погода
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Листва будет зеленой и пышной, а желтизна уйдет: простой рецепт "живой воды" для комнатных цветовЛиства будет зеленой и пышной, а желтизна уйдет: простой рецепт "живой воды" для комнатных цветов Доллар ушел в отрыв: эксперт оценил сценарий резкой девальвацииДоллар ушел в отрыв: эксперт оценил сценарий резкой девальвации Курс доллара взлетит: украинцам объяснили, к чему готовитьсяКурс доллара взлетит: украинцам объяснили, к чему готовиться Финансовый гороскоп на неделю 6-12 декабря: Тельцам – обман, Девам – удивительное везениеФинансовый гороскоп на неделю 6-12 декабря: Тельцам – обман, Девам – удивительное везение Гороскоп на 2022 год для Рыб: сказочная любовь, увеличение доходов и лучшие дниГороскоп на 2022 год для Рыб: сказочная любовь, увеличение доходов и лучшие дни
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
02:32

В Минздраве повели, как не поскользнутся зимой и уберечься от травм

02:14

Диетолог рассказала, кому категорически нельзя есть сметану

01:55

"Омикрон" может изменить пандемию коронавируса - ВОЗВидео

01:32

Пандемия COVID-19 закончится в 2022 году - JP Morgan

00:39

Вкус невероятный, а польза удивительная: назван самый лучший для здоровья супВидео

Реклама
00:22

Гороскоп на сегодня 10 декабря 2021: Ракам – разочарование, Львам – коварство, Весам - расставаниеВидео

00:12

Приметы на 10 декабря: что нельзя делать в день Романа и как не попасть в бедуВидео

09 декабря, четверг
23:59

Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для воздушных знаков - Весов, Водолеев и БлизнецовВидео

23:56

Что делать в случае увольнения или болезни семейного врача: ответ МОЗ

23:20

Данилов возмутился из-за слухов о "давлении" США на Украину

22:51

"Вовина тысяча": какие банки уже учавствуют в программеВидео

22:44

Без оружия: в Украине рассказали подробности о корабле ВМС у Керченского проливаВидео

22:11

Умер легендарный суперфан Динамо и сборной Украины

22:11

Байден провел разговор с Зеленским после переговоров с Путиным: первые подробностиВидео

21:53

Путин заговорил о "геноциде" на ДонбассеВидео

21:26

В России заявили, что корабль ВМС Украины идет в сторону Керченского пролива

21:11

Кровавое ДТП в Харькове: в каких условиях сидит подросток в СИЗОВидео

20:50

Эпатажная певица снялась обнаженной: пикантные фото впечатляющей фигурыФото

20:37

Гороскоп на 2022 год для Рыб: сказочная любовь, увеличение доходов и лучшие дниВидео

20:24

Сугробы снега и атака мороза: Украину ждет погодный "сюрприз"Видео

Реклама
20:22

На Закарпатье фельдшер взобралась на крышу церкви, чтобы спасти строителя, упавшего с купола

20:22

В России откровенно высказались об участи США в "Нормандии"Видео

19:59

Сергей Соседов сделал интимное признание о романе с украинским певцом

19:51

Украинка с самыми большими скулами в мире показала себя в 16 лет до пластик и филлеров

19:43

В МИД России набросились на ЕС с обвинениями из-за военной помощи УкраинеВидео

19:26

Медики назвали самые опасные симптомы "Омикрона"Видео

19:26

Католическое Рождество 2021 – дата, традиции, будет ли выходной

19:23

Как Байден будет уговаривать Украину отказаться от части территориимнение

18:58

В Украине открываются елочные базары: сколько стоит "пушистая красавица"

18:55

"Это круто. Это, наверное, единственный смысл": Руслана заговорила о беременности и материнствеВидео

18:47

Гороскоп на 2022 год для Водолеев: покупка квартиры, успех в деньгах и лучшие дниВидео

18:38

Макрон едет в Украину: дипломат назвал дату визита

18:30

США ввели санкции против бывшего главы КСУ и соратника ЯнуковичаВидео

18:01

День святого Николая: как загадать вещий сон и узнать имя суженого - магия дня

18:00

Ирина Билык снялась в пальто на голое телоВидео

17:42

В Украине "взлетели" цены на продукты: подорожал ряд овощейВидео

17:39

Определили лучшего застройщика в 2021 году новости компании

17:26

Замерз, обессилел и боялся людей: киевлянка привязала свою собаку в парке и уехала за границу

17:20

В Украине случилось сильное землетрясениеВидео

16:51

Романа Цимбалюка вызывают в прокуратуру Москвы за "разжигание ненависти" к россиянам

Реклама
16:36

Первый пошел: украинца посадили в тюрьму за подделку Covid-сертификатовВидео

16:28

"В капроновых колготках и без трусов": фанаты высмеяли Олю Цибульскую за безвкусный наряд

16:23

Как получить 1000 гривен за вакцинацию и оформить карту: подробная инструкция в ДиеВидео

16:14

Просила отпустить, но он не слушал: в Полтавской области брат изнасиловал младшую сестру

16:11

"Большая стройка" на "Николаевской Ривьере": дорога между курортами будет современной и экологичной

16:00

Пришли за зарплатой, а ушли с разбитой головой: в Черкасской области бизнеследи избила девушку вазой

15:54

Магнитные бури в декабре 2021: как пережить День святого Николая и РождествоВидео

15:37

Гороскоп на 2022 год для Козерогов: успех в деньгах, крепкие отношения и лучшие дниВидео

15:35

Alyona Alyona в кокетливом леопардовом халатике впервые показала лицо своего бойфренда

15:10

Деньги клиентов ПриватБанка по ночам исчезают с карт: в банке назвали причину

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять