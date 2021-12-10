В Минздраве повели, как не поскользнутся зимой и уберечься от травм

Как вести себя зимой, чтобы не травмироваться / 1zoom.ru

В Минздраве поведали о том, как уберечься от различных травм зимой, во время гололедицы.

Гололед – это слой плотного льда, который появляется на поверхности земли, на ветвях деревьев или проволоках и других предметах при намерзании капель переохлажденного дождя или морось.

Гололедица – лед на поверхности земли, образовавшийся после оттепели или дождя в результате похолодания до минусовой температуры, а также вследствие замерзания мокрого снега, дождя или мороки от столкновения с сильно охлажденной поверхностью.

Гололедица заставляет быть внимательными не только водителей, но и пешеходов – ведь риск травмирования, когда под ногами скользко, слишком высок. Водителям следует помнить, что во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим. Об этом не должны забывать и пешеходы.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям подготовила простые рекомендации, как уберечься от травм в период гололеда.

Обязательным правилом является ношение соответствующей обуви с протектором для лучшего сцепления с поверхностью земли. Специалисты также советуют обувь с подошвой из микропористой или другой мягкой основы и без больших каблуков. Пожилым людям можно порекомендовать при ходьбе использовать палки или хотя бы одну палку для лучшей стойкости. Прогулки беременных женщин в гололедицу без сопровождения также опасны для здоровья. Также не стоит без необходимости выходить на улицу, если вы заболели или чувствуете слабость. Купите "ледоступы" и надевайте их на подошвы и каблуки вашей обуви. Или сделайте подобную защиту собственноручно: наклейте двустороннюю липкую ленту на сухую подошву и каблук (крест-накрест или лестницу) и перед выходом натрите ее песком; При ходьбе по скользкой поверхности руки должны быть свободны для балансировки. Лучше не держать их в карманах, также не нести сумки в руках. Оптимальный вариант в таком случае – носить рюкзаки. Обходите металлические крышки люков, ведь они, как правило, покрыты льдом. Кроме того, они могут быть плохо закреплены и переворачиваться, что тоже очень опасно. Держитесь как можно дальше от домов – ближе к середине тротуара. Зимой, особенно в городах, очень опасны сосульки, которые намерзают на крышах домов. Не пробегайте проезжую часть дороги во время снегопада и в гололедицу. Помните, что в условиях гололеда значительно увеличивается тормозной путь автотранспорта. Также не забываем о правилах передвижения: не спешить и не делать больших шагов, поскольку так уменьшается устойчивость и увеличивается вероятность поскользнуться.

Если вы упали и через некоторое время почувствовали головную боль, тошноту, боль в суставах, заметили опухоли на мягких тканях – срочно обратитесь к врачу в травмпункт.

Ранее Главред писал о том, что Житомир накрыл ледяной ливень и превратил улицы города в сплошной каток. В травмпункты с переломами и ушибами обратились более трех десятков горожан. Дождь начался с вечера. Из-за низкой температуры вода на асфальте сразу замерзала - тротуары покрывались льдом.

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