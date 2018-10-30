"Он утонул": В России пошел на дно единственный ремонтный док для "Адмирала Кузнецова"

Док сразу после аварии / vk.com/roslyakovo1

В населенном пункте Росляково (Мурманская область, РФ) пошел на дно единственный плавучий док, на котором можно было починить последний российский авианосец − "Адмирал Кузнецов".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя "Центра судоремонта "Звездочка"" Евгений Гладышев. рассказал "Сейчас обстоятельства выглядят так: в ходе операции по спуску "Адмирала Кузнецова" на воду произошел скачок напряжения с берега, из-за этого встали насосы, и произошло нерасчетное погружение дока в воду. Пока не могу сказать, поврежден ли док", − сказал он.

Док сразу после аварии / vk.com/roslyakovo1

Напомним, авианосец "Адмирал Кузнецов" прославился в негативном смысле благодаря многочисленным авариям своих палубных истребителей во время плавания к берегам Сирии. Позднее западные эксперты признали этот боевой корабль одним из худших в истории.