"Россия перещеголяла совок": социолог назвал тренд 2018-го в РФ

В России тренд 2018-го — телевизионные байки о мифических непобедимых ракетах вместо масла, сообщил эксперт / Reuters

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что в РФ тренд 2018 года — даже не пушки вместо масла, а телевизионные байки о мифических непобедимых ракетах вместо масла.

Россия перещеголяла "совок" (Союз Советских Социалистических Республик), все успехи — фейковые, написал эксперт в Facebook.

По словам аналитика, в стране не только благополучие, а даже бряцание оружием — фейковое.

"Тренд года — даже не пушки (ракеты) вместо масла, а телевизионные байки о мифических непобедимых ракетах вместо масла… Телекартинка полностью заменила реальность. Постмодернистский милитаризм рулит", — отметил автор. Ранее Игорь Эйдман выразил мнение, что у агитпропа (сокращение от слов агитация и пропаганда) президента РФ Владимира Путина есть две пропагандистские версии войны против Украины — для "безусловно тупых" и для условно "умных".