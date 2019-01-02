В РПЦ предложили отменить Новый год

Новый год в России предложили отменить / 1zoom.ru

Когда к власти в России придут "настоящие верующие люди", празднование Нового года будет отменено.

Об этом экс-глава синодального отдела по взаимодействию церкви и общества РПЦ протоиерей Всеволод Чаплин написал у себя в Facebook.

Свою позицию он объяснил тем, что ""новогодняя" поп-культура родилась как противовес Рождеству и христианству".

Читайте такжеПравославное Рождество 2019: когда и сколько празднуют украинцыОн назвал богопротивным все, что такая культура проповедует. В том числе и фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!"

"Развлекательность, блуд, пустое времяпровождение, культ "звезд" попсы — все это христианству противоположно. А особенно противоположна антидуховная "душевность". Как раз она-то и вреднее всего, потому что подменяет Бога любовью к "родным и близким" страстям", — уверен Чаплин.

/ facebook.com/frchaplin

Напомним, в России "Иронию судьбы" назвали вредной для христиан. В РПЦ считают, что основной сюжет фильма построен на предательстве. По словам митрополита Марка, идея фильма "не является положительной" и "наполняет душу человека ложными, несбыточными мечтаниями".

Позднее известный советский актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Ирония судьбы или с легким паром", Андрей Мягков ответил митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку на его критические замечания в адрес легендарной предновогодней киноленты.