СМИ уличили россиян в создании новой сети шпионов в Великобритании

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Сотрудники российской Службы внешней разведки пытаются создать в Великобритании новую шпионскую сеть после инцидента с отравлением бывшего полковника ГРУ Минобороны Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери.

Такое сообщение опубликовало авторитетное британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

"Мы больше боимся того, что мы не знаем об СВР, по сравнению с тем, что мы знаем о ГРУ", — рассказал один из собеседников журналистов.

Он также отметил, что РФ может предоставить СВР "большую свободу действий", что, в свою очередь, вызывает тревогу - "в том числе из-за высокого профессионального уровня ведомства".

Напомним, ранее в британской полиции рассказали о состоянии Скрипаля и его дочери Юлии.

