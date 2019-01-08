Турецкий суд арестовал признавшего вину подозреваемого в жестоком убийстве студенток в Харькове

В Турции уже определились с предварительным наказанием подозреваемому / Reuters

Суд Турции принял решение поместить под стражу гражданина своей страны, подозреваемого в зверском убийстве двух турецких студенток, которые учились в Харьковском университете имени Каразина.

По информации пресс-службы Нацполиции, советник посольства Турции в Украине по внутренним делам Хакан Сиралы встретился с украинскими правоохранителями и поблагодарил за оперативное и эффективное расследование убийства двух гражданок Турции.

По данным турецкой стороны, обвиняемый сознался в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. По законам Турции подозреваемый может получить пожизненное заключение.

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что украинские правоохранители передали турецким коллегам всю необходимую ключевую информацию в течение суток.

"Мы своевременно передали данные гражданина Турции, который обоснованно подозревается в убийстве, а турецкая сторона мгновенно отреагировала. В результате преступник был задержан", - сказал руководитель силовой структуры.

Напомним, 3 января в одной из харьковских квартир были обнаружены тела двух студенток местного вуза из Турции с перерезанным горлом.

Как известно, подозреваемого в убийстве турецких студенток задержали на кладбище в Стамбуле, он был вооружен. Позже выяснилось, что задержанный в Стамбуле на могиле отца оставил записку.